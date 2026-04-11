El tiempo en Alicante este sábado: la provincia afronta una jornada muy cambiante

La provincia afronta este sábado 11 de abril una jornada de tiempo cambiante, nubes y chubascos, en la que el paso de las horas irá dejando lluvia en distintos puntos de Alicante, principalmente a partir de las 18 horas, según indica la Agencia Estatal de Meteorología.

En conjunto, la provincia arrancará con sol y temperaturas agradables en gran parte de la provincia, con máximas cercanas a los 25 ºC, pero se irá complicando con el paso de las horas.

El tiempo en Alicante

El cielo iniciará despejado en el principio de la jornada, en un ambiente estable y sin lluvias. La brisa irá cambiando de dirección a lo largo del día, pasando a soplar desde el noroeste, pero sin especial incidencia en la vida cotidiana. Por la tarde, las nubes aparecerán y habrá lluvias, con especial incidencia a lo largo de la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 16ºC y los 24ºC.

El tiempo en Elche

La jornada arrancará con nubes desde el principio en Elche, con apenas presencia del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y los 26 grados. A lo largo de la tarde, se esperan precipitaciones.

El tiempo en Benidorm

El ambiente en Benidorm arrancará algo más soleado que en el resto de municipios, sin apenas nubes. Sin embargo, el sol irá perdiendo presencia con el paso de las jornadas y aparecerán las lluvias, con mínimas de 16ºC y máximas de 24ºC.

El tiempo en Elda

En el interior predominará la estabilidad, con cielo raso y ausencia de lluvias alo largo de la mañana. Eso sí, las nubes irán apareciendo con la llegada de la tarde junto a las lluvias. Las temperaturas irán entre los 12ºC y los 26ºC.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja amanecerá todo encapotado, sin presencia del sol, con temperaturas que se moverán entre los 15 y los 22 grados. Las lluvias aparecerán a lo largo de la tarde, con especial incidencia a partir de las 20 horas.

El tiempo en Orihuela

El sol aparecerá ligeramente a lo largo de la mañana en Orihuela, pero desaparecerá con el paso del mediodía. También lloverá, especialmente a partir de las 19 horas, con temperaturas entre los 16 y los 26 grados.

El tiempo en Alcoy

El día arrancará con fresco en el interior, con un cielo plagado de nubes. Se esperan lluvias por la tarde. Las temperaturas quedarán entre 10 y 21 grados.

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El tiempo en Dénia

Predominarán los cielos despejados en la Marina Alta a lo largo de la mañana, sin riesgo de lluvia y con ambiente tranquilo. Sin embargo, lloverá a partir de las 18 horas, al igual que en el resto de la provincia. Las temperaturas irán entre los 13 y los 21 grados