Alicante se consolida en la náutica de recreo

Alicante sigue ganando peso en uno de los termómetros más claros del turismo y el ocio en el Mediterráneo: la náutica de recreo. La provincia ha cerrado el primer trimestre de 2026 con 73 matriculaciones de embarcaciones de recreo y 23 destinadas al mercado del alquiler, según los datos difundidos por la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN).

La cifra sitúa a Alicante como la cuarta provincia con más movimiento del país en un momento clave, justo cuando el sector empieza a coger velocidad antes de la temporada alta. No lidera el ranking nacional, pero sí se mantiene en el grupo de provincias donde más se compra y más se alquila, junto a enclaves muy ligados al turismo náutico como Baleares, Barcelona o Girona.

El dato cobra aún más valor al enmarcarse en un contexto general de crecimiento. En toda España se matricularon 970 embarcaciones de recreo en el primer trimestre, incluidas motos de agua, lo que supone un aumento del 15,3 % respecto al mismo periodo del año anterior. Marzo fue especialmente fuerte, con 502 registros, el mejor resultado para ese mes en los últimos tres años.

Alicante se beneficia de ese impulso en un mercado que vuelve a moverse con claridad. La provincia aparece como uno de los principales polos de actividad, tanto por su red de puertos deportivos como por su peso en el turismo residencial, el alquiler vacacional y la navegación de ocio.

En el segmento del alquiler, la provincia alcanzó 23 matriculaciones, una cifra que la coloca entre los focos más activos del país fuera del eje Baleares-Barcelona-Murcia. Es un dato relevante porque confirma que Alicante no solo vende embarcaciones: también refuerza su papel como destino para quienes buscan usarlas por días o semanas, especialmente en los meses de más demanda.

Recuperación del sector

La recuperación del sector llega, además, con un comportamiento al alza en casi todos los formatos.

Del Informe del Mercado de Embarcaciones de Recreo (marzo 2026) elaborado por ANEN a partir de los registros facilitados por la Dirección General de la Marina Mercante se desprende que todas las esloras crecen, con mayor incidencia a partir de los 8 metros.

Entre enero y marzo, el segmento de hasta 6 metros concentró 638 matriculaciones (65,8 % de cuota) y registró un crecimiento del 8,3 %, seguido de las de 6 a 8 metros, con 174, un 20,8 % más, y de las de 8 a 12 metros, con 92 registros, un 21 % más.

El segmento de entre 12 y 16 metros matriculó 38 embarcaciones, un 58,3 % más, y las embarcaciones mayores registraron el mejor trimestre desde 2024, con 28 unidades matriculadas y un incremento de su cuota de mercado próximo a los 2 puntos (2,9 % del total).

Por tipo de embarcación, los barcos a motor mantuvieron el liderazgo del mercado en el primer trimestre, con 471 matriculaciones (un 48,6 % de cuota) y un crecimiento del 29 %, destacando el avance del 37 % de la vela, con 48 registros.

Las motos de agua, con 208 registros, se mantuvieron estables en matriculaciones y representaron el 21,4 % del mercado, mientras que las neumáticas y las plegables crecieron un 8,8 %, con 124 y 100 matriculaciones, respectivamente.

Mercado del alquiler

El mercado del alquiler también acompaña esa tendencia. En el conjunto de España se registraron 288 matriculaciones para chárter hasta marzo, un 15,7 % más que un año antes. Marzo volvió a ser el mes más fuerte, con un salto del 37,1 %. Aunque el volumen aún no alcanza el nivel de 2024, el sector interpreta estos datos como una señal clara de reactivación.

Para Alicante, la lectura es doble. Por un lado, confirma que la provincia sigue siendo un referente del litoral español para la náutica de recreo. Por otro, apunta a una campaña de primavera y verano con buenas perspectivas, impulsada por un mercado que vuelve a mostrar dinamismo.

El mapa nacional lo lidera Baleares en matriculaciones y alquiler, con Murcia en posiciones muy destacadas. Pero Alicante se mantiene en esa primera línea donde realmente se mueve el negocio. Y eso, a las puertas de la temporada fuerte, no es un detalle menor.