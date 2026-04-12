Asociaciones animalistas reclaman al Ayuntamiento un plan de gestión para las colonias felinas de Alicante: "No se está haciendo nada"
Los colectivos señalan que las esterilizaciones y el control que se lleva sobre los gatos es insuficiente
Alrededor de 200 personas se han concentrado este domingo, pese a la lluvia, en la Explanada de Alicante, a la altura del quiosco Peret, para denunciar la situación de las colonias felinas en la ciudad y exigir al Ayuntamiento el cumplimiento de la ley de bienestar animal.
Durante la protesta, los asistentes han reclamado la dimisión del alcalde, Luis Barcala (PP), y han coreado mensajes como "los gatos están desprotegidos por el Ayuntamiento de Alicante" o "no mirar es abandonar".
La movilización ha reunido a diversas asociaciones animalistas tanto de la ciudad como de otros municipios de la provincia, que han querido visibilizar una problemática que, según denuncian, no es exclusiva de Alicante. Colectivos como la Asociación Colonias Felinas Alicante (Acofal), que agrupa a alimentadoras, han tenido un papel destacado en la convocatoria.
Falta de gestión de las colonias
Durante la concentración, el presidente de la asociación Felinos Lo Morant, Antonio Ripoll, ha asegurado a este diario que el Ayuntamiento "está incumpliendo sistemáticamente la ley de bienestar animal". Según ha explicado, la administración local "no ha hecho absolutamente nada" en relación con la gestión de las colonias felinas, pese a que la normativa obliga a ello.
Ripoll ha criticado que las asociaciones han sido convocadas a reuniones en las que se les ha planteado "empezar desde cero", algo que interpreta como "una manera más de ir retrasando las cosas". En este sentido, ha señalado que durante meses se han dado "muchas excusas", como la falta de procedimientos por parte de la Generalitat, pero que "ahora ya no tienen ninguna y siguen retrasándolo".
Asimismo, uno de los motivos de la movilización se remonta a principios de marzo, durante los episodios de intensas lluvias, cuando Acofal denunció la retirada de elementos básicos (como casetas para resguardarse) de una colonia felina situada en el parque de la Ereta, a las faldas del castillo de Santa Bárbara. Según la entidad, la actuación fue realizada por el servicio municipal de limpieza y dejó a los animales sin cobijo, comida ni agua.
Sin datos
El representante animalista también ha cuestionado la validez de los estudios realizados sobre colonias felinas, al considerar que se basan en "datos desactualizados" del propio Ayuntamiento. "El Ayuntamiento es el responsable de los gatos de la calle. Tienen que esterilizarlos, identificarlos y vacunarlos, y eso no se está haciendo en Alicante", ha afirmado, asegurando que esta situación se arrastra "desde siempre".
Asimismo, ha denunciado que las actuaciones municipales se limitan a "una campaña al año pagada con dinero de la Diputación y esterilizaciones esporádicas", lo que, a su juicio, resulta claramente insuficiente. También ha subrayado que el Ayuntamiento no ha elaborado el obligatorio plan de gestión de colonias felinas: "No existe. Ni siquiera saben cuántas colonias hay".
Los convocantes han insistido en que la falta de actuación institucional está dejando a estos animales en una situación de vulnerabilidad, de ahí lemas como "no mirar es abandonar", con los que han querido apelar a la responsabilidad pública.
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