La plaza Luis Foglietti, el alma de Santa Faz

La plaza Luis Foglietti, en el barrio de Santa Faz, es un lugar que se resiste a perder su esencia. Aunque el paso del tiempo ha dejado huella en sus piedras, esta plaza sigue siendo el alma del barrio y el refugio de quienes han hecho de la tradición su vida. Es un rincón de Alicante que no solo se conoce por su cercanía al monasterio de la Santa Faz, sino también por las historias que se han forjado a lo largo de siglos en su entorno. Este es un espacio donde la devoción, la historia y la vida se unen, creando un ambiente que mantiene viva la memoria de la ciudad.

En esta nueva entrega de "La calle es nuestra", nos adentramos en esta plaza que todavía tiene mucho que contar. En ella, convergen recuerdos y costumbres desde la emoción por la Romería de la Santa Faz hasta los turistas que llegan a visitarla desde todos los rincones del mundo. Un reflejo de una ciudad que sigue mirando al pasado con cariño, pero que también debe adaptarse a los retos del presente.

El Milagro de la Lágrima fue un suceso muy importante la ciudad y para todos los alicantinos Reme Climent — Vecina

La plaza Luis Foglietti se encuentra frente al monasterio que da nombre al lugar y que no es solo un punto de referencia religiosa, sino también el epicentro de la tradición alicantina. Aquí se custodia el lienzo de la Santa Faz, una reliquia traída desde Roma en el siglo XV por el sacerdote Pedro de Mena. Este lugar ha sido testigo de hechos históricos fundamentales, como el Milagro de la Lágrima en 1489, que marcó el destino de la zona.

"El Milagro de la Lágrima fue un suceso muy importante la ciudad y para todos los alicantinos", recuerda Reme Climent, vecina de la zona. Este episodio no solo es parte de la historia de Santa Faz, sino de la identidad de Alicante. Desde entonces, la plaza ha sido un lugar de peregrinación, donde los alicantinos encuentran consuelo, esperanza y devoción.

El monasterio es la tacita de plata de Alicante y en el que se desarrolla la Romería Patricia Vazquez — Vecina

De hecho, para muchos, la plaza es mucho más especial que cualquier otro lugar de la ciudad. "El monasterio es la tacita de plata de Alicante, es un monasterio que tiene 600 años de antigüedad, y en el que se desarrolla la Romería, con la importancia que tiene para todos los alicantinos", destaca Patricia Vázquez, vecina de la zona.

Luis Foglietti: música y punto de encuentro

Durante siglos, el espacio fue conocido como la plaza Mayor del Caserío, pero desde 1921 lleva el nombre de Luis Foglietti, y aunque no todos los vecinos conocen en profundidad su historia, su legado construido a raíz de la música sigue vivo. Luis Foglietti fue un compositor alicantino, a los 16 años ya estrenaba zarzuelas en teatros de la ciudad. Durante su carrera, compuso más de un centenar de obras y dejó una huella profunda en la música española. El nombre de Foglietti no solo honra su figura, sino que mantiene su legado presente en un espacio tan significativo para la ciudad.

Este es uno de los mejores lugares que hay en Alicante, tanto por la plaza como por el monasterio Alberto García — Vecino

Con todo, el gran tesoro de la plaza no es su nombre, sino el monasterio de la Santa Faz, que la corona. Su iglesia barroca, reformada en el siglo XVIII, destaca por su imponente retablo neobarroco en el altar mayor diseñado por el arquitecto alicantino Juan Vidal y la torre del siglo XVI, que aún se alza como un símbolo del paso del tiempo. En su interior descansan personajes célebres como el compositor Óscar Esplá y el artista Eusebio Sempere.

"Está muy bonita, el otro día entré y estaban las monjitas cantando y todo. Este es uno de los mejores lugares que hay en Alicante, tanto por la plaza, que es preciosa, como por el monasterio y por lo que significa para los alicantinos", señala Alberto García, vecino de la zona.

Como él, sor Irene Estadella, vicaria de las monjas Agustinas que viven y cuidan el monasterio, apunta que: "Siempre decimos que esto es el corazón de Alicante, esto palpita al ritmo de la ciudad y la gente encuentra aquí un remanso de paz, encuentra su identidad".

La Romería, pura tradición

La plaza Luis Foglietti se convierte en el centro de atención durante la Romería de la Santa Faz, que cada año atrae a miles de peregrinos, tal y como sucederá el próximo jueves. Esta festividad, conocida como La Peregrina, es la segunda romería más importante de España, solo superada por la del Rocío. Cada segundo jueves después de Semana Santa, la plaza se llena de vida, de devoción y de emoción.

Como todos los años desde mis abuelos, mi padre y ahora yo, la casa está abierta para todo el mundo Miguel González — Vecino

"Es una locura de gente, no sé cuántos miles de personas vienen esa semana, y el jueves es una locura", señala Patricia Vázquez. Para muchos, esta jornada es un día de fiesta y de celebración, como afirma Paco Perales, "el día de Santa Faz es como las Hogueras en Alicante, es algo que es superior para nosotros como alicantinos".

En la plaza hay habituales que esperan esta fecha durante todo el año, como Miguel González, un vecino que comparte con orgullo cómo su familia se ha involucrado en la Romería desde que sus abuelos se mudaron a una de las casas frente al monasterio. "Ese día me llegan a decir que entra más gente a mi casa que a la iglesia. Como todos los años desde mis abuelos, mi padre y ahora yo, la casa está abierta para todo el mundo que venga a visitarnos", asegura orgulloso.

La plaza se convierte en un escaparate de tradición. Los puestos de artesanía se alinean a lo largo de la plaza, vendiendo desde botijos de cerámica hasta artículos religiosos, como rosarios y medallitas de la Santa Faz. Margot Sigüencia, camarera en un bar de la zona, apunta que "la tradición de comprar los botijos de cerámica y el xiulet sigue siendo una costumbre muy querida".

Un rincón de paz... y también de turismo

A pesar de su gran tradición, la plaza Luis Foglietti no es ajena al turismo. El Monasterio de la Santa Faz atrae a visitantes de todo el mundo, que vienen a conocer la reliquia y a sumergirse en la historia del lugar. Sor Irene Estadella, vicaria de las Agustinas, señala que han tenido "que sacar el inglés" que saben "para poder atender a las personas que han llegado". "Otras veces, es más complicado, como con los turistas chinos", añade.

Hemos tenido que sacar el inglés que sabíamos para poder atender a las personas que han llegado Sor Irene Estadella — vicaria de las Agustinas

La llegada de turistas ha transformado a la plaza en un punto de interés no solo para los alicantinos, sino también para los viajeros internacionales. Rikke Tolstrup, una guía turística danesa, suele compartir con los turistas la historia del lienzo de la Santa Faz: "A mí me gusta mucho la historia de Santa Faz, y les cuento desde que vino en 1489, además de todo lo que rodea a la romería y el peregrino". Por su parte, Jamie Chutney, turista de Estados Unidos, no duda en señalar lo que le llama la atención: "Es precioso y nos ha gustado porque es muy antiguo".

Es precioso y nos ha gustado porque es muy antiguo Jamie Chutney — Turista

El paso del tiempo y los retos actuales

El paso del tiempo también ha dejado su huella en la plaza: la remodelación de 2006 permitió conservar las fachadas tradicionales y mejorar el entorno, lo que le ha dado un aire renovado, pero aún mantiene la tranquilidad de un pequeño pueblo. No obstante, algunos residentes, como Miguel González, recuerdan que la plaza tiene una estructura peculiar, que la hace vulnerable a las riadas: "Cuando lo reformaron se vio que todo esto es hueco, abajo hay una balsa que lleva las aguas".

La plaza Luis Foglietti sigue siendo el corazón del barrio de Santa Faz. Cada rincón de este espacio, cargado de historia, tradiciones y vivencias, es testigo de una ciudad que sigue mirando al pasado mientras se enfrenta al futuro. La plaza no solo es un lugar de paso para los turistas, sino un refugio donde los vecinos siguen contando sus historias, celebrando sus fiestas y, sobre todo, manteniendo viva la esencia de Alicante.