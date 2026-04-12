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Las candidatas emprenden el regreso a Alicante tras un intenso fin de semana en Toledo

La llegada está prevista a las 19.00 horas en el centro comercial Puerta de Alicante, donde los foguerers recibirán a las candidatas tras su paso por la ciudad imperial

Alicante y Toledo sellan su unión al calor de las hogueras

Alicante y Toledo sellan su unión al calor de las hogueras

Pilar Cortés

Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

La expedición alicantina inicia ya el viaje de vuelta tras las jornadas de promoción de las Hogueras celebradas en Toledo. Durante la mañana de este domingo, las candidatas han aprovechado para organizar y cargar sus trajes en el camión de la organización, antes de subir al autobús que ha partido rumbo a Alicante, cerrando así un fin de semana marcado por la convivencia y una intensa agenda festiva.

Las candidatas a Bellea del Foc 2026 se marchan de Toledo

Las candidatas a Bellea del Foc 2026 se marchan de Toledo

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Las candidatas a Bellea del Foc 2026 se marchan de Toledo / Pilar Cortés

Atrás quedan días en los que la ciudad de Toledo se ha llenado del espíritu de las Hogueras con actos como la mascletà, los pasacalles y la cremà. La llegada está prevista en torno a las 19.00 horas en el parking del centro comercial Puerta de Alicante, donde se espera que numerosos foguerers acudan a recibir a sus candidatas a Bellea del Foc y poner el broche a esta experiencia compartida.

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