Las candidatas regresan a Alicante arropadas por una emotiva bienvenida de foguerers
El parking de Puerta de Alicante se llena de pancartas, flores y aplausos para recibirlas tras su paso por Toledo
La expedición alicantina ya ha regresado a casa y las candidatas han llegado en torno a las 19.00 horas al parking del centro comercial Puerta de Alicante, donde les esperaba una cálida bienvenida tras el intenso fin de semana vivido en Toledo. A su llegada, decenas de foguerers se han congregado para recibirlas, generando un ambiente cargado de emoción y celebración.
Pancartas, aplausos, flores y regalos han acompañado este recibimiento, en el que familiares, amigos y miembros de las comisiones han querido mostrar su apoyo y cariño a las candidatas a Bellea del Foc. Entre abrazos y sonrisas, las protagonistas han compartido los primeros momentos tras el viaje, poniendo el broche a unos días de convivencia que ya forman parte de la experiencia festera de este ejercicio.
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