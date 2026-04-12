El tiempo en Alicante este domingo: la provincia bajo el paraguas y en alerta por lluvias

La provincia afronta este domingo 12 de abril una jornada de tiempo muy inestable, con cielos encapotados y lluvias que se intensificarán con el paso de las horas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en varios puntos de la provincia, advirtiendo de acumulaciones que podrían alcanzar los 20 mm en apenas una hora, especialmente hacia el final del día.

El tiempo en Alicante

En la capital, el cielo se presentará muy nuboso desde las primeras horas, con lluvias que irán ganando intensidad conforme avance el reloj. El ambiente será notablemente más fresco que ayer, con los termómetros oscilando entre los 12 ºC de mínima y los 20 ºC de máxima. Los vientos de componente norte provocarán una sensación térmica desapacible durante toda la tarde.

El tiempo en Elche

La ciudad ilicitana vivirá un domingo de paraguas obligatorio. La jornada estará marcada por una nubosidad persistente que dejará lluvias generalizadas, especialmente intensas hacia el final del día bajo el paraguas de la alerta amarilla. Las temperaturas se moverán en una horquilla estrecha entre los 12 ºC y los 20 ºC.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm el sol será el gran ausente. Los chubascos intermitentes serán la tónica dominante durante la mañana, dando paso a una tarde de cielos cerrados y lluvias más constantes. Los termómetros en Benidorm reflejarán el descenso térmico con una mínima de 12 ºC y una máxima que no superará los 19 ºC.

El tiempo en Elda

El interior sufrirá uno de los descensos más notables. En Elda, la inestabilidad será total, con riesgo de tormentas fuertes que han puesto a la comarca en alerta. El ambiente será frío y húmedo, con una temperatura mínima de 11 ºC y una máxima que apenas alcanzará los 17 ºC, obligando a recuperar la ropa de abrigo.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja amanecerá con cielos encapotados y presencia de barro en las primeras precipitaciones debido al polvo en suspensión. La alerta amarilla entrará en vigor con fuerza al final del día por riesgo de tormentas. En cuanto a las temperaturas, estas se situarán entre los 13 ºC de mínima y los 18 ºC de máxima.

El tiempo en Orihuela

La Vega Baja se prepara para una noche complicada. Orihuela registrará lluvias que podrían ser localmente fuertes a partir de las 21:00 horas, momento en que el aviso de la AEMET cobra mayor relevancia. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 ºC y los 20 ºC.

El tiempo en Alcoy

El ambiente invernal regresará a Alcoy este domingo. Con cielos totalmente cerrados y lluvias frecuentes, la ciudad registrará las temperaturas más bajas, con una mínima de 8 ºC y una máxima de tan solo 14 ºC.

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El tiempo en Dénia

Finalmente, en la Marina Alta, Dénia se sumará al ambiente desapacible con cielos grises y riesgo de chubascos desde el mediodía. Aunque las lluvias podrían ser algo más moderadas al principio, la jornada terminará pasada por agua con temperaturas que irán desde los 11 ºC de mínima a los 18 ºC de máxima.