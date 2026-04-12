Volcados en los enfermos, pero también políticos, filósofos y espiritistas

Manuel Ausó y Monzó (Alicante 1814-Alicante 1891). Doctor en medicina. Hijo de Manuel Ausó Agulló, carretero o maestro aperador (constructor y arreglador de carros) y Teresa Monzó Selfa, vecinos en 1841 del barrio de San Francisco. Casado con Josefa Arenas Vaño alternó su domicilio en la calle Diezmo, calle Labradores y calle San Francisco. Tuvieron cuatro hijos. Josefa Ausó Arenas se casó con el arquitecto Manuel Chápuli Guardiola y su hermana Teresa con José Antonio Chápuli Guardiola, delineante de la Diputación. Manuel y José Ausó Arenas seguirán la vocación de su padre dedicándose a la medicina, los tres fueron entusiastas de la práctica homeopática. Militó en el Partido Posibilista y luego en el Partido Republicano, lo que también hicieron sus hijos. Fue catedrático del Instituto de Segunda Enseñanza de Alicante, donde impartió la asignatura de Historia Natural. Perteneció a diversas asociaciones culturales como el Ateneo alicantino del que fue presidente. Filósofo controvertido, creó en 1872 la revista La Revelación basada en las ideas espiritistas iniciadas, a mediados de siglo, por Allan Kardec (comunicación con los espíritus). En 1883 compró un solar en el baluarte de San Carlos (actuales calles de Explanada, Canalejas, Lanuza y San Fernando) y edificó cuatro casas similares que recibieron sus hijos, tres de ellas forman hoy el edificio Barraquer. Fue homenajeado con la rotulación de una calle en 1927 cuando se cambió la entonces denominada Travesía del Portazgo de la Florida por Manuel Ausó Monzó.

Vicente Román Centenero (Alicante 1814-Alicante 1882). Hijo de Vicente y María, y hermano de María (1816), Antonio (1819), Juan (1822), Antonia (1824) y Ramona (1827). Casado con Emilia García Pujol y padre de dos hijos, Vicente y Emilia nacidos en 1866 y 1868 en Alicante. Empezó a trabajar en esta ciudad en 1845, fecha en la que obtuvo el título de medicina, en el Hospital de San Juan de Dios, primero como adjunto y desde 1856 en que ganó la oposición como titular. Fue concejal en los años 1851-1854. Combatió con rigor la epidemia de 1854, donde murió su padre, siendo condecorado con la Cruz de Epidemias. En 1870 se detectan repetidas ausencias en su trabajo, lo que tuvo como consecuencia que en 1878 se le tenga que poner un sustituto. A su fallecimiento ocupará su puesto su sobrino Francisco Benítez Román.

Antonio Bernabéu Falomir (Alicante 1815-1878) y Antonio Bernabéu García (Alicante ca. 1843-X). Padre e hijo. Antonio Bernabéu Falomir era Doctor en medicina y cirugía, nacido de Francisco Bernabéu Botino y Mariana Falomir García. Contrajo matrimonio en Alicante en 1843 con Mª Asunción García España. Posiblemente sea éste el Antonio Bernabéu que sin constar el segundo apellido, aparece sobre 1855 como médico de la Fábrica de Tabacos. Fue también médico titular en la epidemia de 1870 de fiebre amarilla y concejal en 1875.

El Constitucional 7-5-1876. / INFORMACIÓN

Su hijo figurará ya en 1870, como médico titular de la Beneficencia Municipal, vinculado a los barrios del Carmen y Santa María, combatiendo la epidemia de esa década. Renunció a su plaza de titular en 1884 por ejercer durante un tiempo como médico de la Compañía de los Ferrocarriles de Murcia. Fue condecorado con la Cruz de Carlos III en 1886. Al año siguiente salió elegido como concejal, representando al partido conservador. Fruto del matrimonio con Mª Dolores Trigo Samper nacieron entre 1877-1891 sus cinco hijos.

Antonio Espadin Vercher o Berger/Verger (Alicante 1818-1876). Doctor en medicina y cirugía. Hijo de Antonio Espadin Sánchez, alicantino, empleado municipal encargado del repeso y de controlar las pesas y medidas de los puestos del mercado y de Tomasa Verger García. Fue el cuarto de nueve hermanos. En 1854 se casó con Josefa Puigcerver Soler. Desde 1868 figura en expedientes del ayuntamiento como médico forense, reclamando abonos por la realización de autopsias.

José Samper Sanz (Elche ca. 1819-X). Ejerció como cirujano y profesor de medicina a mitad del siglo XIX y en la década de 1860 se le nombró médico forense. Se casó dos veces, la primera con Agustina Garrido Campos en 1844 y en 1851 con Clara Nadal. Con ésta y con la hija de su primer matrimonio vivía en 1856 en la calle Infanta 19.

Juan Seguí Sánchez (ca. 1820-1875) y Vicente Seguí Carratalá (Alicante 1852-1936). Padre e hijo. Juan Seguí Sánchez nacido de Vicente y Antonia Sánchez, consta empadronado en 1856 en la calle Labradores 32, con su mujer Rita Carratalá y cuatro hijos (Segundo, Remigio, Vicente y Enriqueta). En 1874 era médico titular de los barrios de San Antón y del Carmen. A su muerte repentina, el médico Luis Mauricio se ofrece a cubrir el servicio del fallecido, cediéndole el sueldo que éste cobraba a la viuda y renunciando a favor del hijo, Vicente Seguí Carratalá, en cuanto terminara su carrera y obtuviera el título de médico.

Plano de la casa de Ausó y Monzó en Explanada, Canalejas, Lanuza y San Fernando. Fuente: 1883. Archivo Municipal de Alicante. / INFORMACIÓN

Vicente Seguí Carratalá, se licencia en 1876, ocupa una plaza vacante interina en la Asistencia Domiciliaria del distrito de Santa María y se le nombra médico de higiene (registro Casas de Lenocinio), después médico titular, ingresando por oposición en 1892 en la Beneficencia Municipal. Ejerció su profesión 44 años, pues se jubiló en 1922. Fue un gran aficionado a la música y a los toros. Pascual Pérez Martínez, decano de la Casa de Socorro, que lo apreciaba como a un hermano, lo describe como solícito, inteligente y cuidadoso, pero donde más se patentizaba su carácter inalterable y cercano (medicina moral), era en la consulta médica de las operarias de la Fábrica de Tabacos, ya que empleaba allí toda su paciencia y consideración, era un libro sin fe de erratas. Estaba casado con Etelvina Porcel García y tuvieron dos niñas (Mª Sara y Etelvina), residiendo en la calle San Fernando 34-2º y finalmente en la calle Castaños 19-1º. En la epidemia de 1885 todos los miembros de la familia estuvieron gravísimos muriendo la hija menor.

Vicente Seguí Carratalá. / CVCH

Vicente García Soler (Alicante 1818-X) y Andrés García Soler (Alicante 1822-X). Vicente aparece en el padrón de 1858 como médico y viviendo en la calle Riego 5. Su hermano Andrés tiene, como cirujano titular, plaza en 1847 en el Ayuntamiento de Alicante. Son hijos de Francisco García Villaescusa y Ángela Soler García.

Antonio López Ruiz (Orihuela ca. 1820- Alicante 1878). Está empadronado en Alicante en 1856 residiendo en la plaza de Isabel II, hijo de Mariano López Linares y Josefa Antonia Ruiz Lledó, aunque su presencia en la ciudad puede detectarse en años anteriores por los partes que realiza al Ayuntamiento de sus visitas domiciliarias. Se casó con Dolores López González, teniendo en 1846 a su hijo Alfredo, nacido en Agost. En 1869 desempeñaba el cargo de médico de la Fábrica de Tabacos y médico de Sanidad Marítima del Puerto de Alicante, cargo que ejerció hasta 1872. Salió elegido como concejal del Ayuntamiento en 1877.

Miguel Tonda García (Villajoyosa 1821-Alicante 1897). Trabajó en el Hospital Civil desde 1885 y estaba casado con Vicenta Macia.

Vicente Rubio Gozálbez (San Juan 1827-X). Destacó en sus estudios y se doctoró en medicina y cirugía. Tomó parte en la oposición al Hospital Provincial en 1857. En 1886 se le diagnosticó una enfermedad mental. Era uno de los más afamados galenos y supo hermanar la ciencia y la caridad, lo que le granjeó generales simpatías y gratitud.

Vicente Rubio Gozálbez fue uno de los galenos más afamados por su ciencia y caridad

José Martínez Soriano (Yecla ca. 1833-1926). Tío de nuestro famoso escritor José Martínez Ruiz «Azorín» y de Ramón Martínez Ruiz, que fue también médico. Sus padres José Martínez Yuste de Montealegre, que era escribano y su madre Josefa Soriano, vivían en Yecla y allí nació él. El hermano de su padre Isidro Martínez Soriano y su mujer Mª Luisa Ruiz Maestre serán los padres de Azorín. Obtuvo el título en junio de 1859 por la universidad de Valencia. Fue médico rural de Yecla, Pinoso y Monoóvar, en cuyas poblaciones nacieron cinco de las hijas, fruto de su matrimonio con Francisca Yagüe Fernández: Josefa e Inés en 1861 y 1864 en Yecla, Ángeles y Francisco en 1865 y 1868 en Pinoso y Luisa en 1872 en Monóvar. Establecido en Alicante en 1876 nació su hija Martina. En dicho año es nombrado director de Sanidad Marítima para remplazar a Antonio López y ejerció ese puesto en periodos alternativos hasta 1905 en que se jubiló. Por aquella época se asoció con el doctor Ginés Soler Ganga, estableciendo un gabinete de consultas de oftalmología y enfermedades de la matriz en la calle Princesa 2, aunque como todos los médicos de la época su labor principal se basó en la medicina general. Por su abnegado enfrentamiento ante las epidemias que asolaban la ciudad se le concedió la Cruz de 1ª clase de la Orden de Beneficencia. Participó como socio fundador en la sociedad cultural El Fomento y fue presidente del Colegio de Médicos Provincial de Alicante en 1898-1903, creado en ese año tras la obligación legal que imponía la escisión del anterior Colegio Médico-Farmacéutico surgido en 1894. En 1885 vivía en la calle Labradores 7 y en 1916 en la calle Bailén 14 duplicado.

Jose Martínez Soriano. / INFORMACIÓN

Vicente Navarro Albero (Bañeres 1834- Alicante 1888). Sus primeros años de ejercicio profesional, tras su licenciatura en 1860, los pasó en Valencia y luego en Castalla, hasta que en 1869 obtiene por oposición la plaza de médico en el Hospital Provincial de Alicante. Fue condecorado en 1870 con La Encomienda de la Real y distinguida Orden de Isabel la Católica y posteriormente con la Cruz de Epidemias. Escribió dos importantes obras: “Una residencia de invierno. Estudio meteorológico y médico del clima de Alicante como estación invernal”, con la participación del periodista Carlos Sánchez Palacios en 1882, premiada con mención honorífica en la Exposición de Barcelona de 1888, y la Memoria de las aguas del Balneario de Orito en 1883. También escribió el artículo «Informe facultativo sobre el clima de Alicante» el 28-1-1883 en el periódico El Graduador. Contrajo matrimonio en 1869 con Salvadora Navarro Carnicer, instalándose en la calle Infanta 24, no tuvo descendencia. Falleció el 3 de septiembre de 1888, cuando le disparó en plena calle un pariente con el que mantenía, al parecer, grandes diferencias.

Publicación de Vicente Navarro Albero. 1882. / INFORMACIÓN

Javier Saqués Tolosa (Barcelona ca. 1838-Alicante 1905). Después de haber ganado plaza en el cuerpo de sanidad militar, se retiró y se estableció en Barcelona, viviendo en las últimas décadas en Alicante, donde ejerció la medicina homeopática. Casado dos veces, la primera con Carmen Perrín que falleció en 1878 y la segunda con Dolores Juan Candel. De Carmen nacieron al menos Francisco Javier Saqués Perrín que se licenció en medicina en 1907 y se estableció en Valencia, Clara Saqués Perrín esposa del sajeño Joaquín Alpañés y Carmen Saqués Perrín que lo fue de Zoilo Martínez Blanquer alcalde accidental de Alicante en 1900. Con Dolores tuvo a Dolores, Aurelia, Aurelia y Enriqueta.