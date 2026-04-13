Alicante "pone guapa" la avenida de Dénia para la Santa Faz de 2026

El Ayuntamiento de Alicante, a través del Departamento de Zonas Verdes, ha intensificado en las últimas semanas la puesta a punto de las zonas verdes de la avenida de Dénia para la celebración de la Santa Faz, además de los parterres y jardines de los barrios de la ciudad ante la próxima llegada de la primavera.

El concejal de Parques y Jardines, Rafael Alemañ, ha resaltado que estas actuaciones, que se han desarrollado de forma coordinada en todos los barrios, "han prestado especial atención a espacios que son clave en el calendario festivo de estos meses", como es el caso de la avenida de Dénia, por la que miles de romeros acompañarán a la Santa Faz el próximo jueves 16 de abril, en su recorrido hasta el monasterio, "con el objetivo de que Alicante se ponga más guapa como cada primavera y ofrezca su mejor imagen".

Reposición de una palmera en la plaza de la Santísima Faz. / INFORMACIÓN

Los operarios de Brota Alicante ha procedido a la reposición de hasta 18 palmeras en la avenida de Dénia y a la plantación de cientos de especies florales y arbustivas en los parterres centrales y laterales de una de las principales arterias de entrada y salida de la ciudad y que será escenario principal en la peregrinación que el próximo jueves realicen miles de alicantinos al monasterio de la Santa Faz.

En esta vía se han llevado a cabo labores específicas para mejorar su imagen, teniendo en cuenta siempre su funcionalidad. Entre los trabajos realizados destacan el escardado manual de malas hierbas, la limpieza y recorte de setos, la siega de césped y la reposición de arbustiva, así como la poda de palmeras y la reposición de ejemplares en la mediana. Asimismo, se han ejecutado trabajos de levantado de arbolado para mejorar la seguridad y la visibilidad del entorno.

Flor de temporada

Con la llegada de la primavera, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la renovación de los parterres mix en enclaves emblemáticos del centro urbano, actuación previa a la Semana Santa, como en la plaza de Luceros, Avenida Doctor Gadea, Federico Soto, Constitución, el entorno del Teatro Principal, Plaza de la Montañeta o la Avenida de Loring.

Estas actuaciones, según ha informado el ejecutivo municipal, han reforzado la presencia de color y mejorado la calidad paisajística de estos espacios, mientras que las flores de temporada también han llegado a los maceteros y estructuras ornamentales distribuidas por distintos puntos de la ciudad, "lo que contribuye a generar entornos más agradables y atractivos tanto para residentes como para visitantes".

Los trabajos incluyen la preparación de alcorques y el destoconado, un proceso necesario para eliminar los restos de árboles retirados y acondicionar correctamente el terreno. En cuanto a las especies seleccionadas, han sido elegidas por su adaptabilidad y resistencia, "contribuyendo a mejorar la biodiversidad urbana y a reforzar el papel de los árboles en la mitigación del efecto isla de calor". Por otro lado, también se han repuesto palmeras de la especie "livistona", mientras que en la plaza de la Santísima Faz se han incorporado "phoenix dactylifera" y en la avenida de la Estación se ha optado por "phoenix canariensis".