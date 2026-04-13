Este es el arroz de Alicante que triunfa en una feria internacional celebrada en Madrid

Un escaparate para que los arroces alicantinos se conozcan en el mundo entero. Este lunes la concejala de Comercio, Mercados y Hostelería del Ayuntamiento de Alicante, Lidia López, ha acudido a la feria internacional del Salón Gourmets, que se celebra en Madrid y donde los maestros arroceros han cocinado arroces para divulgar la gastronomía de la zona.

La concejala ha destacado en la sesión inaugural del acontecimiento que los arroces de Alicante son “una seña de identidad”, ya que “se cocinan de forma única, con productos de kilómetro cero, sin aditivos y son saludables”. La representante del Consistorio también ha añadido que los chefs alicantinos “están siempre innovando con muchísimas variedades para posicionar la cocina y los alimentos en lo más alto como destino gastronómico exclusivo donde mejor se come del mundo”.

La concejala Lídia López y el conseller Miguel Barrachina en el Salón Gourmets de Madrid. / INFORMACIÓN

El arroz cocinado por los maestros arroceros era de gamba y calamar, y ha sido uno de los platos estrella de la edición, que ha sido “un importante escaparate” para dar a conocer la gastronomía alicantina. El maestro arrocero Manuel del Amo, del restaurante Dársena, fue el gran protagonista del plato ofrecido en el escenario “El Rincón del Arroz”, al que acudió el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina. En este mismo enclave se ha celebrado también una ponencia de Cristina de Juan, gerente y directora del Simposium del Arroz de Alicante, para dar a conocer y fomentar la calidad del arroz y los productos mediterráneos.

Lidia López considera que el balance de la feria es “muy positivo” por haber podido dar a conocer a los cocineros y a los chefs alicantinos y por haber propiciado que los arroces ganen notoriedad como destino gastronómico “con el sello de calidad Alicante ciudad del arroz”, así como por posicionar a Alicante en el mercado gastronómico internacional.

A su vez, el acontecimiento, una de las principales citas anuales de alimentos y bebidas de alta gama, ha servido para acoger reuniones entre la concejala y agentes e instituciones del sector de la hostelería.