El Ayuntamiento dejó sin supervisor durante más de un año el contrato sobre las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante

La tramitación de las viviendas protegidas de Les Naus se llevó a cabo sin un supervisor oficial del contrato de enajenación de la parcela entre mediados de 2022 y febrero de 2024. Durante ese tiempo, el asesoramiento técnico corrió a cargo de Francisco Nieto, arquitecto municipal que, posteriormente, resultó adjudicatario de uno de los inmuebles. De hecho, el funcionario llegó a ser propuesto como responsable, un trámite que fue frenado por la entonces concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, quien terminó dimitiendo después de que INFORMACIÓN publicase que también era una de las agraciadas con un piso en la polémica urbanización.

Son algunos de los hechos que se extraen de los distintos informes suscritos por la jefa de Patrimonio, incorporados a la documentación relativa a la comisión de investigación sobre el escándalo de Les Naus. En dichos escritos, la responsable del área destacaba que "resultó necesario contar con apoyo técnico especializado del área de Urbanismo para la gestión de las incidencias surgidas durante la ejecución del contrato", en alusión a la enajenación de la parcela en suelo público en la que se construyó el polémico residencial. Por ello, a comienzos de 2024, se solicitó el nombramiento de un responsable del contrato, después de que sus predecesores hasta mediados del año 2022 causaran baja por jubilación, "sin que se hubiera provisto su sustitución".

Nombramiento fallido

En este contexto, según detalla la responsable de Patrimonio, "el auxilio técnico fue prestado por el arquitecto municipal del Servicio de Planeamiento", Francisco Nieto, ahora apartado de su labor en dicho departamento, precisamente, por su vinculación con el Residencial Les Naus. El funcionario, "no solo mantuvo reuniones con el personal de este servicio para tratar el asunto", sino que también estuvo presente en diversos encuentros celebrados con la cooperativa.

De hecho, "dada su predisposición e intervención, se llegó a proponer su nombramiento como responsable del contrato", tras no haberse formalizado sucesión alguna desde las jubilaciones de los anteriores supervisores. Finalmente, tras las conversaciones mantenidas entre la Concejalía de Patrimonio y la de Urbanismo (en manos de los dos ediles populares que posteriormente han dimitido este mandado), "se decidió que el técnico designado fuera otro arquitecto municipal", jefe del departamento de licencias, "en cumplimiento de las directrices dadas" por la edil Rocío Gómez, de que "no podía ser el que figurara como técnico-asesor del contrato".

Meses después, ya en 2025 y con la obra a punto de finalizar para dar paso a la entrega de las viviendas, una baja de última hora propició la entrada de Francisco Nieto en la cooperativa, convirtiéndose en uno de los socios de la misma y adjudicándose así a uno de los pisos protegidos de Les Naus.

Condiciones incumplidas

Entre los motivos para requerir el nombramiento de un supervisor del procedimiento, la jefa de Patrimonio apreciaba que, durante su vigencia, "se han producido una serie de incidencias", entre las que se incluye que las obras tendrían que haber concluido (de acuerdo con la oferta de la cooperativa) en un plazo de 13 meses, pero que, en realidad, se extendieron durante un total de 22.

Además, se apuntaba que, en mayo de 2023, la empresa responsable "inició la obra sin haber obtenido la calificación provisional hasta septiembre de ese mismo año, cuatro meses después".

Dudas por resolver

Los interrogantes sobre la tramitación, que se suman a los que ya surgieron cuando este diario desveló el cambio de versión de Patrimonio en su informe oficial sobre el escándalo de las viviendas protegidas, se abordarán este mismo martes, en la comisión de investigación sobre la polémica, durante la primera jornada de comparecencias.

Está previsto que, a partir de las 9:30 horas, intervenga ante la Corporación municipal (de forma voluntaria) el propio Nieto, la jefa de Patrimonio y otros cuatro técnicos municipales, dos de ellos ya jubilados.