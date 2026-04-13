Más de 5.000 docentes se forman para reforzar las Matemáticas y la lectura en las aulas con una nueva metodología

Más de 5.000 docentes de la Comunidad Valenciana van a formarse para reforzar las Matemáticas y la lectura en las aulas a través de una nueva metodología para motivar a los alumnos y mejorar sus resultados académicos. Más de 120 centros educativos de la provincia de Alicante ya se han sumado a este novedoso programa.

El plan impulsado por el Ministerio de Educación, en coordinación con las comunidades autónomas, ya ha llegado a las aulas alicantinas, después de que los profesores hayan recibido durante semanas formación específica, para dar un giro al método tradicional y para apostar por clases prácticas

Tras una primera etapa centrada en la planificación y el diseño de recursos, el programa formativo de la Conselleria de Educación ha entrado ahora en su fase más práctica trasladar al aula nuevas estrategias para avanzar en la comprensión lectora y el razonamiento matemático del alumnado.

En este sentido, la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig, ha subrayado que “la mejora de la competencia matemática y lectora del alumnado pasa, necesariamente, por acompañar y formar al profesorado. Estos programas no solo aportan herramientas, sino que generan una red de docentes que comparten experiencias, innovan en el aula y sitúan al alumnado en el centro del aprendizaje".

Niños reforzando la lectura y escritura en un aula de Alicante / Jose Navarro

Hasta mayo

La formación, que se desarrolla entre enero y mayo, combina sesiones en línea con encuentros presenciales distribuidos en 22 sedes por toda la Comunidad. Este despliegue territorial busca facilitar la participación del profesorado y acercar la formación a su realidad diaria. En total, se han programado 66 acciones formativas presenciales, con una asistencia media superior al centenar de docentes por sesión, según la Administración autonómica.

En el ámbito matemático, el enfoque es claramente aplicado. Los docentes participan en talleres prácticos donde trabajan la resolución de problemas, el razonamiento y la comunicación matemática, con propuestas listas para su implementación directa en el aula. Estas sesiones se complementan con formación en línea y trabajo autónomo a través de la plataforma Aules.

Uno de los ejercicios prácticos para comprender la geometría en un aula de Secundaria / INFORMACIÓN

Por su parte, el programa de competencia lectora pone el acento en el desarrollo integral del proceso lector. Las sesiones, en las que colabora profesorado del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universitat de València, abordan desde la conciencia fonológica y la fluidez hasta la comprensión y las habilidades narrativas. Además, se presta especial atención a la detección temprana de dificultades y a la intervención con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

La formación culminará a finales de mayo con un espacio de intercambio de experiencias entre docentes, donde se compartirán aprendizajes y se sentarán las bases de mejora para el curso 2026-2027.

Como resultado final, los centros participantes elaborarán propuestas de intervención o situaciones de aprendizaje que serán recopiladas y difundidas. Según la conselleria, el objetivo es convertir la experiencia acumulada en conocimiento compartido y en una palanca real de cambio educativo en toda la Comunitat Valenciana.