La gala de Candidatas se reinventa en la Rambla: más luz, más cercana pero sin fuegos artificiales

El calendario de las Hogueras avanza y lo hace recuperando primero una de sus citas más simbólicas: la gala de Candidatas. Tras el regreso de las convivencias de candidatas a Bellea del Foc en Toledo, que han vuelto a marcar ese primer espacio de relación entre las aspirantes y el jurado lejos de Alicante, la mirada se sitúa ya en la gala de Candidatas. Un acto que este año cambia de planteamiento para redefinir su papel con más iluminación y mayor cercanía con el público aunque sin fuegos artificiales.

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, reconoce que la organización ha abordado esta edición con una mezcla de ambición y cautela. "Se aproxima ya la nueva gala de candidatas y le estamos poniendo muchísimo cariño", señala Olivares. La intención, explica, pasa por transformar la percepción del evento y abrirlo a la ciudad tras años realizándose en recintos cerrados. "Había que hacerlo un poco más popular, no tan privado, porque al final es algo que tienen que poder ver todos los alicantinos", afirma Olivares

De hecho, en esta edición se prescinde de uno de los elementos que más llamaron la atención en la gala de Candidatas de 2025 celebrada en el estadio José Rico Pérez, los fuegos artificiales. La eliminación del espectáculo pirotécnico no responde mayormente a una cuestión técnica, aunque también declaración de intenciones.

La luz el público toman el protagonismo

Este año, la gala renuncia a competir en espectacularidad con la Elección de la Bellea del Foc y se sitúa en un plano distinto. En ese contexto, la iluminación pasa a ser el eje visual del evento, con un despliegue reforzado que buscará acompañar el recorrido sin saturarlo.

La diferencia no es menor, para la gala de Candidatas de este 2026 se ha optado por un planteamiento más contenido, ya que cada elemento añadido implica más tiempo de montaje y más restricciones de tráfico y mayores exigencias logísticas, lo que ha llevado a priorizar soluciones más sencillas.

Si la iluminación marcará el tono, desde la organización confían en que la cercanía forme parte fundamental de la experiencia. La pasarela, que este año se extiende a lo largo de 180 metros con doble recorrido, se ha diseñado con la intención de reducir la distancia entre candidatas y asistentes. "Se ha estado ajustando el recorrido para que haya un poquito más de cercanía", apunta el presidente de la Federació. La distribución de sillas a ambos lados de la pasarela, sin palcos elevados y con un esquema más directo, refuerza esa idea de proximidad.

El reto de abrir sin perder el control

Sin embargo, esa apertura conlleva una complejidad añadida. La ubicación en la Rambla de Méndez Núñez obliga a integrar el evento en un entorno con actividad constante. La organización ha tenido que trabajar sobre condicionantes muy concretos: accesos para servicios de emergencia, edificios de gran altura, tránsito de transporte público o convivencia con la actividad hostelera.

"Cada calle tiene unas condiciones y la Rambla tiene unas muy concretas", explica Olivares, detallando que incluso se han realizado pruebas específicas para garantizar la seguridad. En paralelo, se prevé limitar el acceso en determinados momentos para evitar aglomeraciones o interferencias con el ambiente festivo de la zona. "Habrá que controlar que no se mezcle con gente que está de fiesta", añade Olivares

Las candidatas iniciarán su desfile a la altura de la calle López Torregrosa, junto a la torre provincial del PROP. Desde allí avanzarán en sentido descendente por la Rambla hasta la intersección con la calle Teniente Coronel Chápuli, punto en el que emprenderán el regreso hasta el lugar de salida. Será allí donde se ubicará el escenario final, destinado a la fotografía conjunta de todas las aspirantes al título.

Un modelo en revisión

El nuevo formato se afronta con ilusión, pero también con la conciencia de que será el público quien dicte sentencia. "Cuando se hace algo nuevo siempre existe ese respeto. Si después no ha gustado el resultado de la gala entre los foguerers, el año que viene se cambiará de ubicación. Es de sabio rectificar", admite el presidente, que no oculta cierta prudencia ante la respuesta que pueda generar el cambio.

Este acto, aunque con distintas variaciones a lo largo de las décadas desde que se viene realizando, ya ha tenido como escenario la Explanada de España, con acceso final al salón Imperio del Real Liceo Casino de Alicante, la plaza del puerto de Alicante, zona Volvo, en la plaza de toros y, en 2025, en el estadio José Rico

De momento, tras Toledo, Alicante se prepara para ese siguiente paso, la gala de candidatas. Después será el turno del momento más esperado, la Elección de la Bellea del Foc 2026, que se celebrará los días 1 y 2 de mayo en la plaza de Toros. Este será el punto de partida de las Hogueras 2026 que esperan vivir un frenético mes de julio.