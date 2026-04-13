Inspección de Trabajo exige a Educación un plan de prevención de riesgos laborales para los centros

La Inspección de Trabajo ha reclamado a la Conselleria de Educación un plan de prevención de riesgos laborales para los centros educativos, clave para abordar problemas al alza en las aulas como son las agresiones al profesorado, que han encendido las alarmas en la provincia de Alicante tras la reciente detención de dos progenitores en Alcoy y Elda por pegar a dos docentes. La petición llega después de que hace once años la Administración autonómica ya recibiera este requerimiento, sin que hasta la fecha haya sido aprobada dicha herramienta.

El organismo dependiente del Ministerio de Trabajo ha solicitado, a través de un documento fechado el pasado 11 de marzo, al departamento de Camen Ortí que "cuando menos al inicio del curso venidero, haya elaborado el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y proceda a implantarlo en cada centro, mediante los procedimientos correspondientes sobre evaluación de riesgos, planificación de la actividad preventiva, informe, consulta y participación de trabajadores".

Según consta en el oficio firmado por Juan Ignacio Sánchez, inspector de Trabajo y Seguridad Social, la conselleria ha comunicado que está elaborando el plan de prevención en la que se incluye la figura de "Coordinadora o coordinador de prevención del centro docente”, para que la integración de la prevención llegue a los colegios e institutos y que se prevé su aprobación en torno a los meses de junio y julio para empezar su aplicación efectiva del plan el curso que viene.

Sin embargo, pese a la justificación autonómica de que están trabajando en ello, la Inspección no deja pasar por alto la tardanza que ha habido para adoptar las medidas requeridas en el año 2015 y le vuelve a insistir en que implante el plan de prevención.

La conselleria traslada que el próximo curso incorporará un coordinador de riesgos laborales

Concentración del profesorado de Alcoy para rechazar la violencia en las aulas y pedir protección a los docentes, el pasado mes. / INFORMACIÓN

Asignatura pendiente

Según el sindicato mayoritario del profesorado, el STEPV, los centros educativos suelen tener documentación preventiva (planes de autoprotección, evaluaciones, etc.), pero no disponen en general de un plan de prevención de riesgos laborales completo, integrado y operativo, como exige la ley. Un documento de especial importancia no solo para afrontar las agresiones, sino también los accidentes del profesorado.

La organización sindical ha recriminado que informe inspector evidencia que desde el mismo momento de la aprobación de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales hace 36 años, no se ha elaborado ni implantado adecuadamente un plan de prevención "manteniendo así una situación de desprotección del personal de desprotección docente".

No obstante, la ausencia de este documento genérico para los colegios e institutos ha sido una asignatura pendiente tanto durante la actual legislatura del PP, como la del Botànic, tal y como ha advertido el STEPV, que recuerda haber presentado entre 2015 y 2023 denuncias y propuestas por avanzar en esta materia, sin que se produjera el despliegue efectivo del plan de prevención requerido.

El sindicato destaca que una de las medidas que ahora plantea la conselleria -la incorporación de la figura de coordinadora o coordinador de prevención en los centros- no formaba parte de la propuesta inicial de la Administración y que esta ha sido incorporada a raíz de las aportaciones de STEPV en los comités de seguridad y salud laboral. La implantación de este recurso implicaría que en los centros educativos se reservara unas horas determinadas para abordar los riesgos laborales.

Un agente de Policía Local, frente a un centro educativo de la provincia. / ISABEL RAMON