La izquierda aplaude el Parque Central de Alicante aunque pide más detalles y plazos concretos

La presentación del diseño del futuro Parque Central de Alicante supone un momento histórico para la ciudad. En eso coinciden prácticamente todas las formaciones políticas de la oposición: el PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos, aunque solicitan al Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento que detalles los plazos a seguir para que el proyecto termine plasmado en la realidad, además de reclamar que se escuche la voz de los vecinos a la hora de definir las futuras dotaciones que traerá consigo la ordenación urbanística del entorno. Frente a ello, Vox se queda solo en su intento de "plantón" a un proyecto de vital importancia para la capital de la provincia.

El Parque Central, pendiente desde hace décadas, es una de las principales reivindicaciones históricas de la ciudadanía alicantina, con la que se busca completar el desarrollo de un sector que ocupa más de dos kilómetros lineales, desde el centro de la ciudad hasta la Vía Parque. Según se ha anunciado este lunes, su construcción supondrá 200.000 metros cuadrados de espacio peatonal, además de "tejer" de una vez por todas la brecha que separa zonas como Benalúa y San Blas. A su vez, incluirá nuevas viviendas (unas 1.400, según se contempla en el planeamiento actual), dotaciones en barrios necesitados de ellas, espacio comercial y hasta un hotel.

Dar voz a los vecinos

En este sentido, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha aplaudido el acuerdo entre las tres administraciones de distinto color político (el Ministerio de Transportes, el Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat Valenciana) que ha supuesto "una primera piedra de verdad, de las que van en serio". Tras ello, la líder socialista ha afirmado que "habrá que descender al detalle" y que, en ese momento, será imprescindible "hablar con todas las asociaciones vecinales para que ellas también se sientan cómodas e identificadas" con el futuro pulmón verde de la ciudad.

En la misma línea, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha reclamado documentos técnicos que respalden la propuesta, aunque ha señalado que su voto "nunca será que no". El edil valencianista ha incidido en que la construcción del Parque Central "no puede retrasarse otros veinte años" y ha asegurado que su formación ha arrancado al ministro Puente el compromiso de reunirse con los vecinos del entorno para abordar los futuros detalles de la infraestructura.

"Vamos a mejorar la participación para que cualquier aspecto que se pueda variar y mejorar a petición de los vecinos, se haga", ha señalado Mas, al tiempo que ha puesto el foco sobre las futuras viviendas que se construirán en la zona, reclamando mayor control en su tipología y adjudicación para evitar un nuevo escándalo como el de Les Naus: "Obviamente, Luis Barcala está manchado por un presunto caso de corrupción", ha recriminado.

Por su parte, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha valorado que el Parque Central tiene que servir para "generar espacios verdes reales y construir una ciudad más habitable y más justa" porque Alicante "necesita más ciudad" y una inversión "en condiciones, que renaturalice de verdad la zona y ponga en el centro el interés general".

Por estos motivos, el edil progresista ha advertido de que, si el desarrollo del parque depende de la operación inmobiliaria, "deja de ser un proyecto público ambicioso y pasa a estar condicionado por intereses económicos". Al respecto, ha señalado que, "sobre el papel, incorpora una gran zona verde", pero que "la clave no es solo cuántos metros cuadrados de parque se anuncian, sino en qué condiciones se hacen y a costa de qué", reclamando más detalles sobre los nuevos usos comerciales anunciados.

Vox se queda solo

La nota discordante de la jornada, en un contexto de amplio (e insólito) consenso político, la han dado una vez más los concejales de Vox. La formación de ultraderecha se ha quedado sola en su intento de "plantón" a la presentación, a la que sus concejales solo han acudido una vez concluidas las explicaciones para criticar el anuncio del futuro Parque Central.

El diputado autonómico Miguel Pascual se ha desplazado hasta Alicante para rechazar el anuncio en una crítica dirigida al ministro Óscar Puente y su gestión de los servicios ferroviarios en toda España, sin alusión alguna a los detalles del proyecto alicantino. Junto a él, la portavoz municipal de los ultras, Carmen Robledillo, ha asegurado que su grupo no estaba "en la puesta en escena del bipartidismo" porque el nuevo diseño no incluía el soterramiento íntegro. No obstante, preguntada sobre si conocían de antemano que no se preveía dicho soterramiento, Robledillo ha reconocido que no estaba al corriente.