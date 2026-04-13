Novedades en el mercadillo de Santa Faz de Alicante: estos son los puestos y las fechas

Con la Peregrina de la Santa Faz regresa, como cada año, el mercadillo situado en las cercanías del monasterio. El templo religioso no será, de hecho, el único espacio a visitar en este lugar de la antigua huerta alicantina. Las tiendas a pie de calle, con todo tipo de productos, se podrán visitar desde este mismo martes, y muchas de ellas se mantendrán abiertas hasta el domingo 19 de abril.

Son dos los ayuntamientos los que participan en la organización de estos mercados: el de Alicante y el de Sant Joan d'Alacant. Entre ambos términos municipales se ubica el monasterio de la Santa Faz, hecho que requiere la implicación de sendos consistorios.

Por parte de la institución municipal liderada por el alcalde Luis Barcala se han habilitado un total de 16 puestos. La ubicación que más acogerá será la plaza San Diego, tras el monasterio, con un total de siete tiendas abiertas entre el martes y el domingo. Esta plaza, de hecho, aporta la principal novedad respecto a otros años, y en ella se instalarán siete puestos de venta aislada: tres de frutos secos y juguetes, dos de bisutería y complementos, uno de encurtidos y otro de artesanía y productos religiosos.

El segundo lugar con más tiendas será la plaza Luis Foglietti, donde se halla el propio monasterio y que contará con seis puestos abiertos, también, entre el martes y el domingo. Según el Ayuntamiento, en ellos se venderán productos tradicionales. En las mismas fechas estará abierto, también, el puesto de la calle José Abad Penalva, con monjas vendiendo artículos religiosos y dulces artesanos.

Por último, en la avenida de Dénia se habilitará un puesto de venta de artículos textiles para el jueves, el día de la Peregrina. En la misma jornada se habilitará, en la calle Verónica, otra tienda para la venta de churros.

En cuanto al Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, presidido por el alcalde Santiago Román, el mercadillo de venta ambulante gestionado desde este consistorio contará este año “con una cifra de puestos similar” a la de 2024 y 2025. En total, se han admitido solicitudes para 119 puestos de venta no sedentaria, y algunas de estas paradas “amplían su tamaño” respecto a los años anteriores.

De esta manera, se cubrirá “por completo” el espacio disponible en la avenida de Alicante, la vía de acceso que conecta la pedanía de Santa Faz hasta el casco urbano de Sant Joan. Desde el Ayuntamiento aseguran que “se generó una lista de espera con 27 solicitudes más, por si hay bajas de vendedores de última hora, que desisten de montar su parada”.

En este mercadillo habrá paradas de alimentación con dulces típicos, restauración, helados, churrerías, artículos religiosos, complementos, bisutería, artesanía, marroquinería, textil, cerámica, alfarería y platería.

Por último, aun se desconoce la cifra de feriantes que habrá en el espacio de titularidad privada habilitado para atracciones. Pese a que dichas atracciones cuentan con seguros y autorizaciones que pasan por la Policía Local, la documentación al completo “todavía no está disponible”.