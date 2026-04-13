Nuevo capítulo en la polémica de la Hoguera de la Albufereta: el Síndic investiga al Ayuntamiento

El Síndic de Greuges ha abierto una investigación parcial contra el Ayuntamiento de Alicante por no responder a varias solicitudes presentadas por vecinos sobre la petición del cambio de ubicación de la Hoguera de la Albufereta.

La actuación se inicia tras la queja registrada por la asociación vecinal Albufereta Torre Águilas, que denuncia la falta de contestación a numerosos escritos remitidos entre febrero y marzo de este año. En ellos, los residentes solicitaban información sobre la existencia de un expediente para trasladar la hoguera, pedían garantías legales y reclamaban informes técnicos sobre seguridad y afección ambiental.

Según recoge la resolución de inicio de investigación, el Síndic aprecia indicios de que esta falta de respuesta podría vulnerar el derecho a una buena administración, así como el derecho de la ciudadanía a recibir una contestación motivada y en un plazo razonable. También apunta a una posible limitación del acceso a la información pública.

No obstante, la institución autonómica ha acotado el alcance de la investigación, no entrando a valorar el fondo del asunto, es decir, la idoneidad o no de la ubicación de la hoguera. El Síndic se centra exclusivamente en la ausencia de respuesta a los primeros escritos presentados en febrero, al considerar que respecto al resto aún no ha transcurrido el tiempo suficiente para que la administración municipal se pronuncie.

El organismo ha solicitado al Ayuntamiento un informe detallado y razonado sobre los hechos. En concreto, pide explicaciones sobre la falta de contestación y sobre la existencia o no de una solicitud formal para cambiar la ubicación de la hoguera. El Síndic advierte además de que, en caso de no recibir respuesta en el plazo establecido, podrá continuar la investigación y dejar constancia de una posible falta de colaboración institucional en su resolución final.

Origen del conflicto

El conflicto por la ubicación de la Hoguera de la Albufereta no es nuevo. La propuesta inicial de la comisión situaba la plantà en el cruce de las calles Colonia Romana y Remo, junto al aparcamiento del polideportivo. Esta opción generó el rechazo de la Asociación de Vecinos de Albufereta-Playa Blanca, que alertó de su proximidad a viviendas y al entorno del Tossal de Manises, donde se encuentra el yacimiento arqueológico de Lucentum.

Algunos de los miembros de la Asociación de Vecinos de Albufereta Torre Águilas. / PILAR CORTES

Ante la oposición vecinal, a finales de septiembre se celebró una reunión entre el Ayuntamiento de Alicante, la Federació de Fogueres de Sant Joan, la asociación Albufereta-Playa Blanca y la presidenta de la nueva comisión. De ese encuentro salió una alternativa: trasladar la ubicación al vial Flora de España.

Sin embargo, el cambio no ha resuelto la controversia. La nueva ubicación ha reactivado las protestas, esta vez encabezadas por la Asociación de Vecinos de Albufereta Torre Águilas, que ha impulsado recogidas de firmas y ha presentado diversos escritos ante la Concejalía de Fiestas.

Riesgo de incendios

En los últimos meses, la polémica ha sumado un nuevo frente: el riesgo de incendios. Los vecinos han advertido de que el emplazamiento propuesto en el vial Flora de España se encuentra en las inmediaciones de una zona catalogada como de alto riesgo, lo que, a su juicio, podría entrar en conflicto con la normativa autonómica. En concreto, citan el Decreto 91/2023 de la Generalitat, que prohíbe realizar fuego a menos de 100 metros de terreno forestal o considerado de alto riesgo de incendio, así como el uso de material pirotécnico a menos de 500 metros. Aunque la normativa contempla excepciones para fiestas tradicionales en riesgo de desaparición, los vecinos sostienen que este supuesto no sería aplicable con las Hogueras.

La zona coloreada de rosa se trataría de un suelo con alto riesgo de incendio, y se encuentra próximo a donde se plantaría la hoguera. / Pilar Cortés

Por su parte, desde el Ayuntamiento señalaban que la autorización de la hoguera dependerá de que existan informes técnicos favorables por parte de todos los departamentos implicados. Mientras que la Federació de Fogueres insiste en defender que el vial Flora de España es el emplazamiento más adecuado para la nueva comisión.

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