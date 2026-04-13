Romería de la Santa Faz de Alicante: todo lo que necesitas saber

La romería de la Santa Faz de Alicante es una de las tradiciones más arraigadas y significativas de la ciudad. Se trata de una festividad religiosa que atrae cada año a miles de fieles y turistas, quienes se suman a una procesión en honor a la Faz Divina, una reliquia que se conserva en el Monasterio de la Santa Faz, situado a unos 5 kilómetros de la ciudad de Alicante. Este evento no solo es un momento de fervor religioso, sino también una expresión de la cultura y las tradiciones locales que se han mantenido vivas a lo largo de los siglos.

Orígenes históricos

La historia de la romería de la Santa Faz se remonta al siglo XV, específicamente al año 1489, cuando, según cuenta la tradición, se produjo el Milagro de la Lágrima. Se dice que mientras un sacerdote celebraba la misa en la iglesia de Sant Joan d'Alacant, la reliquia de la Santa Faz, que se creía era un lienzo con el rostro de Jesucristo impreso, comenzó a sangrar por uno de sus ojos. Este acontecimiento milagroso aumentó la devoción hacia la reliquia y dio inicio a la tradición de la romería.

La Peregrina

La romería de la Santa Faz, o La Peregrina, como comúnmente también se la conoce, se celebra el segundo jueves después del Domingo de Resurrección, marcando un momento de unión y devoción en la comunidad. La jornada comienza temprano en la mañana, cuando los romeros, ataviados con trajes tradicionales y portando cañas o varas adornadas con romero, se reúnen en la concatedral de San Nicolás en Alicante para emprender la caminata hacia el Monasterio de la Santa Faz.

Al llegar al monasterio, se celebra una misa en honor a la reliquia, y los fieles tienen la oportunidad de venerarla de cerca.

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Costumbres y tradiciones

La romería de la Santa Faz está impregnada de numerosas costumbres que se han conservado a lo largo de los años. Entre ellas, destaca la distribución de mistela y rollitos de anís, dulces típicos que se ofrecen a los romeros durante el recorrido, como símbolo de hospitalidad y fraternidad.

"¡Faz Divina! ¡Misercordia!" es el cántico de los fieles que más se escucha en esta jornada. Además, es habitual que los participantes recojan romero del camino, el cual se considera bendecido y se lleva a casa como amuleto de protección.

Tras la misa, las familias y grupos de amigos almuerzan en el campo y también se visitan los puestos de artesanía del mercadillo que se ubica en la zona.

Qué representa la Santa Faz

La romería de la Santa Faz no solo es un evento religioso, sino también una manifestación cultural que refleja la historia, las creencias y el sentir de la comunidad alicantina. Año tras año, esta festividad congrega a personas de todas las edades, incluyendo a muchos jóvenes, lo que demuestra su capacidad para renovarse y mantenerse vigente en el corazón de los alicantinos.

Peregrinos descalzos en la Santa Faz 2023. / Alejandro J. Fuentes

La romería de la Santa Faz representa un valioso vínculo con el pasado, ofreciendo a residentes y visitantes una oportunidad única para experimentar la riqueza de las tradiciones locales y la profundidad de la fe que las sustenta.

La romería de la Santa Faz es mucho más que una simple festividad; es una expresión viva de la identidad alicantina. A través de sus ritos y costumbres, esta celebración nos conecta con la historia, fortalece la comunidad y renueva la fe cada año. Para quienes participan, ya sea por devoción religiosa o interés cultural, la peregrinación ofrece una experiencia inolvidable que perdura en la memoria colectiva, asegurando su lugar como un evento destacado en el calendario de Alicante.

¿Cuándo cae Santa Faz 2026?

Este año Santa Faz se celebra el jueves 16 de abril.