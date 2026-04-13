Contenedores de reciclaje para depositar documentación sensible de pacientes en Alicante

La retirada de los contenedores de destrucción confidencial en centros del Departamento de Salud de Alicante ha generado preocupación entre profesionales sanitarios y administrativos, que alertan de que documentación con datos personales de pacientes se está depositando desde hace más de un mes en papeleras convencionales sin garantías de seguridad.

Según fuentes del personal, los contenedores metálicos destinados a la destrucción segura de documentos desaparecieron tras la finalización del contrato con la empresa encargada del servicio y, desde entonces, no han sido sustituidos por un sistema equivalente que garantice la confidencialidad de la información. Extremo que niega Sanidad: desde el departamento de salud afirman que se cumple estrictamente la normativa en cuanto al tratamiento y destrucción de información confidencial y garantía de protección de datos. "Sí hay contenedores y se encuentran ubicados en zonas de acceso restringido a los profesionales".

La alternativa provisional que se ha colocado tanto en los centros de salud como en el Hospital Doctor Balmis son recipientes de reciclaje de papel, algunos con tapa manual y "otros incluso completamente abiertos". Los denunciantes los consideran totalmente inadecuados para el depósito de información sensible porque "carecen de cualquier sistema de cierre, control de acceso o mecanismo que impida la manipulación o extracción de documentos".

Además, afirman que algunas de estas papeleras se encuentran ubicadas en zonas de paso, accesibles para profesionales y pacientes, acompañantes o personal externo. "Esto implica que cualquier persona podría acceder fácilmente a documentos que contienen datos personales, historiales clínicos, informes médicos o información administrativa confidencial sin ningún tipo de restricción", indican las fuentes del personal.

Las papeleras que se están utilizando / INFORMACIÓN

Zonas de paso

“Son papeleras normales, en zonas de paso, con datos personales dentro”, insisten los empleados, que consideran que la situación "no solo es inapropiada, sino que podría constituir una vulneración grave de la normativa vigente en materia de protección de datos".

A diferencia de los sistemas habituales de destrucción confidencial —basados en contenedores cerrados, precintados o con sistemas que impiden la recuperación del contenido—, señalan que las papeleras actuales permiten abrirlas, manipular su interior, extraer documentos e incluso trasladarlos fuera del centro sin dejar rastro.

Además, añaden que la instrucción de no retirar estos residuos hasta la implantación del nuevo contrato está provocando una acumulación progresiva de documentación sensible en estos recipientes. En algunos casos, los contenedores llegan a saturarse, "con papeles sobresaliendo.

En determinados centros, aseguran que ante la falta de capacidad de estas papeleras, se han adoptado medidas improvisadas como el uso de cajas de cartón para almacenar expedientes y documentos con datos personales. Estos materiales se mantienen en dependencias internas o almacenes.

Tramitación

Según una circular interna del departamento de salud, el contrato anterior con la empresa DCD finalizó a principios de marzo y que se está tramitando uno nuevo. En la circular se indica que "se está procediendo a la retirada de todos los contenedores de documentación confidencial instalados en los distintos servicios del departamento, terminando su retirada el 10 de marzo. La Dirección Económica está preparando un contrato con otra empresa y se espera que a lo largo de este mes ya dispongamos de ellos".

Durante ese periodo, se añade en la circular, "se os instalarán contenedores azules con bolsa amarilla de los que habitualmente se utilizan para el papel reciclado. A la empresa de limpieza se le ha informado para que no retiren estos contenedores pues cuando se instalen los nuevos se retirarán como documentación confidencial".

La situación contrasta con la de otros departamentos sanitarios de la Comunidad Valenciana, como Dénia, Marina Baixa, Sant Joan o Torrevieja, donde se mantienen la documentación en contenedores de madera cerrados con llave o metálicos irrecuperables si cae algo por error.

Sobrecarga

A esta situación se suma la sobrecarga en los puntos administrativos de algunos centros del departamento como Campoamor-Plaza de América denunciada por trabajadores. En un centro de salud con una población asignada cercana a los 38.000 pacientes, explican que la organización actual deja a tres personas en el mostrador de admisión durante las mañanas para la atención directa, tras destinar parte del personal a funciones de coordinación, gestión interna, atención telefónica urgente y otras tareas administrativas.

Con una media diaria de entre 500 y 600 atenciones, y más de 300 turnos gestionados solo en horario de mañana, "esta falta de personal provoca esperas que superan con frecuencia la hora o incluso la hora y media, con más de 150 números por delante en algunos momentos".

Además, el personal debe atender múltiples gestiones por cada turno —citas, tarjetas sanitarias, incidencias— lo que "incrementa aún más la carga de trabajo y dificulta una atención ágil".

Piden refuerzos

Los trabajadores aseguran que esta situación es estructural, y que llevan años solicitando al menos un refuerzo adicional en el área administrativa. Sin embargo, la respuesta recibida desde la dirección ha sido reiteradamente negativa, alegando motivos económicos.

La falta de recursos humanos está generando un creciente malestar entre la plantilla, que advierte de que la calidad de la atención al paciente se está viendo seriamente afectada. Aseguran que en los últimos meses, incluso se han producido ceses voluntarios en puestos de coordinación ante la imposibilidad de gestionar adecuadamente el volumen de trabajo.

Los profesionales no descartan la presentación de denuncias formales si no se adoptan medidas urgentes que garanticen tanto la protección de datos de los pacientes como una atención digna y adecuada.