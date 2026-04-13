Así es el azulejo de la Santa Faz 2026 de Gibeller: tradición y recuerdos de infancia

La Santa Faz cuenta con numerosas tradiciones que perduran y que todos los peregrinos deben conocer: desde coger la caña a la puerta del Ayuntamiento hasta disfrutar de los rollitos de anís y la mistela a lo largo del recorrido. Pero también existe otra tradición en el día de la romería y es la de recoger el azulejo de la Santa Faz de Gibeller.

Un año más esta empresa, situada muy cerca del Monasterio, repartirá el próximo jueves, 16 de abril, sus azulejos conmemorativos del Milagro de la Lágrima a partir de las 09.00 horas.

Para elegir el diseño, cada año un jurado se reúne y valora las diferentes propuestas que recogen la devoción, la memoria y los símbolos que la acompañan en ese trayecto. Este año, el juzgado que ha elegido el azulejo de la Santa Faz de Gibeller ha estado compuesto por la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali Pérez; el párroco del Monasterio de la Santa Faz, Miguel Ángel Cremades; el presidente del Colegio de Arquitectos de Alicante, Emilio Vicedo; el diseñador de interiores del Colegio de Diseñadores de Interior de Alicante Tono Lledó, y la responsable de comunicación de Gibeller Grupo, Mayte Torregrosa.

El diseño ganador de la Santa Faz 2026

El diseño realizado por Celine Canales Galera ha sido el ganador y será el que protagonice el azulejo de este año. Tal y como explica Gibeller en su página web, la ganadora estudió en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (EASDA) y es Técnico Superior en Diseño e Ilustración. Canales es una apasionada de la pintura, la artesanía y las miniaturas, forma parte de la Asociación de Belenistas de Alicante y también imparte clases de dibujo para niños y adultos en su atelier.

“Es un honor formar parte de la tradición alicantina y muy emocionante saber que en muchos hogares habrá un pedacito de mí que perdurará en el tiempo y en la cultura de nuestra ciudad”, ha afirmado.

Su diseño cuenta con numerosos símbolos asociados a la Santa Faz y a su infancia como la Faz Divina, la caña con romero, el xiulet, un botijo, el Castillo de Santa Bárbara y la Explanada.

El diseño ganador del azulejo de la Santa Faz 2026 de Gibeller / Gibeller

Propuestas finalistas

El jurado ha querido reconocer también la calidad y sensibilidad de las tres propuestas finalistas, que han aportado miradas únicas sobre la Santa Faz desde el diseño contemporáneo.

María Martínez Esteban

Diseñadora gráfica alicantina, presentó una obra que sitúa como elemento central la fachada del Monasterio de la Santa Faz, referente histórico y espiritual, vinculándolo con la devoción a la reliquia.

Iván Valero Fernández

Inspirado en el mítico dibujo de «cómo acotar un croissant» de Enric Miralles y Eva Prats, su trabajo parte de la convicción de que incluso las formas más cotidianas contienen una estructura profunda que puede revelarse a través del dibujo técnico y el análisis geométrico.

Alejandro Torres

Su propuesta sitúa el medallón de la Santa Faz como corazón de la «Peregrina», la romería alicantina donde los fieles portan al cuello la imagen del rostro de Cristo.