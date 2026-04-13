Santa Faz 2026: ¿Hay puente en Alicante este año?
Este año el día de la Peregrina se celebra el 16 de abril
Después de disfrutar de la Semana Santa de Alicante, la ciudad ya se prepara para vivir otro día de sus días grandes: la romería de la Santa Faz. Los alicantinos volverán a peregrinar al Monasterio de la Faz Divina en un día marcado en el calendario que este año será el 16 de abril. Este año no se espera una jornada tan multitudinaria como la del año pasado en la que cerca de 350.000 personas participaron en la Peregrina al coincidir con el festivo del 1 de mayo, día del Trabajador y festivo nacional.
Como todos los años, una de las preguntas más recurrentes es si hay puente el viernes. La respuesta es: no. El viernes 17 de abril no está marcado como festivo en el calendario laboral de Alicante. Los trabajadores que quieran disfrutar de un macropuente de cuatro días (jueves, viernes, sábado y domingo) deberán gastar alguno de sus días acumulados o de vacaciones para cogérselo el viernes, ya que no es un festivo como tal.
Puente en los colegios e institutos de Alicante
¿Ocurre en lo mismo en colegios e institutos de la ciudad de Alicante? Pues todo lo contrario. Al igual que el año pasado, los estudiantes sí que disfrutarán de este puente de Santa Faz, ya que el viernes 17 de abril sí que será un día no lectivo para ellos tal y como solicitó el Consejo Escolar Municipal.
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