La sintonía entre Barcala y Puente marca la presentación del Parque Central de Alicante

Entendimiento en tiempos de crispación. Este lunes el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante ha acogido la presentación del Parque Central con un protagonismo simbólico: la sintonía entre el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, y el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Ambos protagonistas, del PP y del PSOE respectivamente, no solo se han dedicado agradecimientos mutuos, sino que han exhibido una relación de cordialidad e incluso de amistad. Puente, una de las caras más visibles del Consejo de Ministros y de su propio partido, llegaba junto al alcalde desde el edificio contiguo, donde se ubica el despacho de la Alcaldía.

El encuentro con el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, no ha interrumpido el diálogo entre ambos, que ha seguido siendo predominante incluso tras la llegada del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Pese a que el jefe del Consell ha participado algo más en el intercambio privado de palabras, Puente y Barcala han seguido liderando la relación oral en la subida al Salón Azul.

Barcala, de hecho, ha querido señalar de manera implícita esta relación. “Estamos aquí representando al interés general”, ha dicho en la presentación del acto donde le ha dejado a Puente la explicación técnica de un proyecto que acumula más de dos décadas de retraso y que es, desde hace años, el principal reclamo de los barrios adyacentes, cuyas entidades vecinales también han asistido. El ministro también ha agradecido al alcalde, de quien ha valorado su “buena relación personal”, su implicación, así como a la Generalitat.

El aporte reivindicativo lo ha puesto el presidente Llorca, aunque desde un tono igualmente conciliador. “Con este talante podemos retomar el camino de las inversiones en esta provincia”, ha dicho en referencia a la ausencia de presupuestos estatales y a la posición de Alicante en los prorrogados, que es la provincia más perjudicada del país.

La presentación del Parque Central de Alicante, en el Ayuntamiento. / Alex Domínguez

Asistencia

El acto, de hecho, ha generado una gran expectación. Y no solo por la presencia de Puente, quien ha sido fotografiado a las puertas del Consistorio por curiosos que no le esperaban encontrar en la plaza del Ayuntamiento. Representantes empresariales, de la sociedad civil, de los cuerpos policiales y de la propia Corporación se han dejado ver. El enorme despliegue mediático ha evidenciado, también, la importancia del proyecto y el interés para que su desarrollo sea inminente.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, también ha asistido. Entre los concejales de la corporación municipal ha destacado la ausencia de los cuatro representantes de Vox. El resto estaban presentes excepto Rafael Alemany, del PP y responsable de Parques y Jardines, por temas personales.

En la sala contigua al Salón Azul, la que expone los cuadros de los alcaldes, se concentraba el grueso de la corporación con la primera fila ocupada por Cristina Cutanda (Fiestas), Julio Calero (Seguridad), Ana Poquet (Turisme), Mari Carmen de España (Empleo) y Cristina García (Infraestructuras), cuya silla ha estado vacía varios minutos debido a su retraso en asistir.

De otros ámbitos cabe destacar a César Quintanilla, presidente de la patronal CEV en la provincia de Alicante; Antonio Arias, consejero delegado de Vectalia; Luis Castillo, presidente de la patronal hotelera APHA; o Gabriela Córdoba, de la Asociación de Restaurantes de Alicante, estaban entre los presentes. También Amparo Navarro, rectora de la Universidad de Alicante; Sergio Sánchez, director general de Aguas de Alicante; y dirigentes vecinales de Los Barrios afectados, como Benalúa, Ciudad de Asís o Princesa Mercedes, entre otros barrios que se beneficiarán del proyecto.

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También figuraban entre los invitados el jefe interino de la Guardia Civil, el coronel Francisco Poyato; y Marisa Rodríguez, jefa de la Policía Autonómica de Alicante.