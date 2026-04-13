El tiempo en Alicante: Lunes de cielos encapotados en la provincia

Nubes y bajada de temperaturas después de un domingo lluvioso en la provincia. Si bien pueden darse algunos episodios de pequeñas precipitaciones a lo largo de la jornada, la tónica que predominará serán los cielos cubiertos en la mayor parte de las comarcas. Las temperaturas máximas esperadas rondarán los 20 grados en municipios como Alicante y Orihuela, mientras que las mínimas en localidades como Alcoy marcarán los 8 grados, según la previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En conjunto, se espera un lunes con ambiente templado durante las horas centrales y algo más fresco en el interior después de una noche de precipitaciones tormentosas especialmente notables en la Vega Baja y el norte de la Región de Murcia, donde se han registrado más de 20 litros por metro cuadrado.

Alicante

La jornada comenzará con ambiente tranquilo, pero el cielo irá cubriéndose hasta dejar lluvia al final del día, cuando también se intensificará el viento de levante, que puede notarse en el litoral. El episodio húmedo marcará la noche en la ciudad. Las temperaturas se moverán entre 12 y 20 grados, con tarde templada antes del cambio.

Elche

El tiempo se mantendrá estable durante buena parte del día, aunque por la tarde llegarán tormentas y lluvia, acompañadas de viento del este que refrescará el ambiente. La inestabilidad se concentrará en las últimas horas. Los termómetros oscilarán entre 12 y 19 grados.

Benidorm

La situación será similar en la costa norte, con un giro hacia el cielo cubierto y lluvias al final de la jornada, en un contexto de viento del norte y nordeste que puede resultar incómodo junto al mar. El día arrancará suave y acabará más desapacible. Temperaturas entre 12 y 19 grados.

Elda

En el interior el cambio será más evidente al caer la tarde, cuando se esperan tormentas y precipitaciones, tras una primera mitad relativamente tranquila. El viento del sur y sureste acompañará el episodio. La mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 17 grados.

Torrevieja

La estabilidad inicial dará paso a lluvias y tormentas nocturnas, con viento de levante que irá ganando intensidad a última hora. El ambiente será húmedo y más fresco conforme avance la tarde. Las temperaturas se situarán entre 13 y 18 grados.

Orihuela

El día transcurrirá sin sobresaltos hasta la llegada de chubascos y tormentas al final, en un contexto de viento del sureste que se mantendrá moderado. La sensación térmica será agradable durante la tarde antes del cambio. Valores previstos entre 12 y 20 grados.

Alcoy

En la capital de l’Alcoià la jornada terminará con cielo cubierto y lluvia, tras unas horas previas más calmadas. El viento del norte reforzará la sensación de fresco, especialmente al anochecer. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 14 grados.

Noticias relacionadas

Dénia

La Marina Alta vivirá un final de día marcado por la lluvia persistente, con viento del norte que acentuará la sensación de humedad en el litoral. La tarde será más gris y desapacible que la mañana. Los termómetros marcarán entre 11 y 18 grados.