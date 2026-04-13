Tráfico en Alicante hoy: accidentes en la N-332 y hasta 31 incidencias complican la circulación

La situación del tráfico en la provincia de Alicante continúa siendo complicada este lunes 13 de abril, con 31 incidencias activas en 14 carreteras, según la última actualización de la DGT a las 18:55 horas.

Entre los puntos más conflictivos destacan varios accidentes recientes, como el registrado en la CV-821 a la altura de Santa Faz, donde un obstáculo fijo está afectando al sentido decreciente de la circulación. También se han producido siniestros en la N-332 en l’Alfàs del Pi, en la CV-760 en Altea y en la N-332 en Orihuela Costa, todos ellos generando incidencias en distintos tramos de la red viaria.

La N-332 vuelve a concentrar buena parte de los problemas, con varios puntos afectados a lo largo de la provincia, lo que refuerza su condición de una de las vías más sensibles al tráfico intenso y a los incidentes.

Además de los accidentes, la jornada está marcada por numerosos obstáculos fijos repartidos por carreteras como la AP-7, la A-31 o la A-7, así como por diferentes vías secundarias. Aunque en su mayoría están catalogados como incidencias de nivel gris (sin especial gravedad), contribuyen a dificultar la circulación y obligan a extremar la precaución.

Obras en tramos importantes

En paralelo, continúan las obras en tramos clave como la AP-7 en la zona de Calp o el entorno de Agost, donde incluso se mantiene un corte total en uno de los sentidos, lo que sigue condicionando la movilidad en la provincia.

Desde la DGT se recomienda a los conductores planificar los desplazamientos, consultar el estado de las carreteras antes de viajar y mantener la atención al volante, especialmente en zonas donde se han registrado accidentes o donde hay trabajos de mantenimiento en marcha.

La acumulación de incidencias en una misma jornada refleja una tarde complicada en las carreteras alicantinas, en la que la prudencia se convierte en el mejor aliado para evitar nuevos problemas.