Tráfico complicado en Alicante: una retención en la A-70 a la altura de Santa Faz y obstáculos en varias vías

Una mañana con varias incidencias de tráfico en la provincia de Alicante, según los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT), con especial incidencia en vías principales y carreteras secundarias.

El punto más destacado se ha registrado en la A-70 a la altura de Santa Faz, donde desde primera hora se ha producido una retención por circulación irregular entre los kilómetros 10,7 y 13 en sentido Murcia. Este tramo ha concentrado las principales complicaciones, afectando al tráfico en sentido creciente de la kilometración.

Además, la A-70 ha acumulado varias incidencias a lo largo de la mañana en la zona de Torrellano, donde se han detectado obstáculos fijos en el entorno del kilómetro 26. En uno de los casos, el obstáculo está relacionado con un accidente, mientras que en otro punto cercano también se ha notificado la presencia de un elemento fijo en la calzada en sentido creciente.

Imágenes de archivo de un atasco en la A-70 en el túnel de Sant Joan. / ALEX DOMÍNGUEZ

Las carreteras secundarias también han registrado incidencias. En El Altet, en la CV-849 (kilómetro 5,5), se ha señalado un obstáculo fijo en sentido creciente, mientras que en Xixona, en la CV-774 (kilómetro 5,9), se ha detectado otro obstáculo en sentido decreciente. Por su parte, en Albatera, la CV-873 también presenta un obstáculo fijo a la altura del kilómetro 9,9 en sentido decreciente.

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A estas incidencias se suman varios avisos activos desde la noche anterior en distintos puntos de la red viaria, especialmente en la AP-7 a su paso por municipios como Gata de Gorgos, Catral, Casicas y Plans, donde se han registrado obstáculos fijos, algunos de ellos derivados de accidentes. También se mantiene un aviso en la CV-925 en Pilar de la Horadada por accidente, así como en la A-7 en Cox, ambos con obstáculos en la calzada.