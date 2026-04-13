Los vecinos sobre el Parque Central de Alicante: "Llevamos más de 30 años esperando y seguimos sin una fecha concreta”

“Llevamos más de 30 años esperando y seguimos sin una fecha concreta”, ha declarado Vicente Alcaraz, portavoz de la organización Vecindario por un Parque Central tras conocer los detalles del proyecto que ha presentado este lunes en Alicante el ministro de Transportes, Óscar Puente; el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el alcalde de la ciudad, Luis Barcala.

Precisamente, los vecinos han arrancado a Puente el compromiso de mantener encuentros periódicos. Ha sido Rosario Buyolo, dirigente vecinal del PAU 1, quien ha parado al representante del Gobierno a la salida del Salón Azul para pedirle reuniones para mejorar el plan. El ministro ha accedido. En esa reunión improvisada también estaba Francisco Ortega, de Ciudad de Asís

El proyecto ha sido presentado en diferentes etapas por distintos responsables institucionales, pero la falta de avances concretos genera una creciente desconfianza vecinal. “No podemos seguir confiando en promesas que no se cumplen”, ha señalado al respecto Vicente Alcaraz. En su opinión, se repiten anuncios a lo largo del tiempo sin que se materialicen en hechos reales, lo que prolonga la incertidumbre sobre el futuro del Parque Central. Así, ha recordado que la ciudadanía lleva décadas esperando que las administraciones competentes se pongan de acuerdo para hacer realidad el proyecto.

La ciudadanía no quiere un simple espacio verde y preocupa que se dé prioridad a la estación intermodal

Estación intermodal

Aunque se han planteado propuestas que podrían considerarse positivas, preocupa que tras tantos años de espera se esté priorizando la estación intermodal frente al desarrollo del parque. “Lo importante es el parque, no que vuelva a quedar en segundo plano”, critica Vicente Alcaraz. Además, el diseño actual contempla que la estación no sea completamente soterrada, lo que podría afectar a la movilidad peatonal. “Al final, las personas vamos a tener que circular por debajo del tráfico”, ha advertido el representante vecinal.

Por otro lado, aún no existe una definición técnica cerrada del proyecto ni se ha firmado un convenio definitivo entre administraciones, lo que mantiene todo en una fase inicial. Esta falta de concreción incrementa la sensación de incertidumbre entre los vecinos.

Presión urbanística

En el ámbito económico, se valora cualquier posible ahorro presupuestario, pero se cuestiona que ese ahorro no se traduzca en una mejora sustancial del parque o en una reducción de la presión urbanística. “Si se ahorra dinero, debería destinarse a hacer más parque, no a recortar el proyecto”, ha afirmado afirma Alcaraz.

La demanda social, según los colectivos vecinales, es clara: un gran espacio verde, accesible y de calidad que sirva como pulmón urbano y punto de conexión entre barrios. “La ciudadanía quiere un parque de verdad, un espacio para vivir la ciudad”, subraya el portavoz. Sin embargo, existe preocupación por que el resultado final sea un proyecto reducido. “No queremos un simple corredor verde, sino un gran parque central”, añade.

En definitiva, aunque se reconoce que el proyecto podría suponer una oportunidad importante para la ciudad de Alicante y su área metropolitana, los colectivos vecinales insisten en la necesidad de mayor transparencia, participación y compromisos firmes. “Esperamos que esta vez no se quede en promesas”, ha concluido el representante vecinal.