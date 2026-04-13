Vuelta al cole en Alicante con averías reparadas tras meses de espera y otras a la cola

Los alumnos alicantinos regresaron este lunes a las aulas tras las vacaciones de Pascua y algunos se encontraron con la sorpresa de ver solucionadas, o en parte, las averías y desperfectos que llevaban meses a la espera de ser reparados. Otros todavía siguen a la cola. La nueva y ansiada contrata municipal de mantenimiento ha comenzado a funcionar, tras un curso de sucesivas quejas de los centros educativos y de sus familias. Los operarios han aprovechado el parón de las clases para realizar los primeros arreglos.

Es el caso del colegio Mora Puchol, cuyos escolares llevan desde octubre comiendo en el gimnasio por las humedades registradas en el comedor, a causa de filtraciones de agua por unas lluvias. En este centro educativo ya han comenzado a intervenir en los desconchados que afectaban a las paredes y los techos, con tal de que el servicio pueda regresar al comedor y el gimnasio pueda volver a ser utilizado para la actividad física, algo imposible hasta ahora. El herrero también ha acudido al centro y este lunes se realizaron trabajos de pintura en los baños.

Otro ejemplo fue el colegio Carlos Arniches, donde los días previos a Semana Santa se quedaron tan solo con 17 inodoros para 450 alumnos. El 70 % de los aseos de Primaria llegaron a estar rotos y los baños de Infantil del patio también se quedaron inutilizables. La situación, tras meses de continuas roturas sin atender, provocó el caos en el centro y la Asociación de Padres y Madres de los Alumnos (Ampa) mostró públicamente su indignación.

El pasado viernes, tras diversas llamadas al Ayuntamiento para insistir en la necesidad de contar con unos baños dignos, el fontanero se presentó en las instalaciones educativas y este lunes todos los aseos ya estaban arreglados, aunque, algunos con fallos puntuales como pequeñas pérdidas de agua. No obstante, el colectivo de familias mantiene abierta una campaña de recogida de firmas para pelear por la reforma de los aseos que aseguran que está paralizada desde 2017, ya que todavía muchos de ellos presentan puertas rotas, azulejos, llaves de paso que no funcionan, tienen materiales oxidados o los protectores de las puertas a pedazos.

Aseos rotos en el colegio Carlos Arniches de Alicante, antes de las vacaciones / INFORMACIÓN

A medias

También el colegio La Condomina ha recibido durante estas vacaciones la intervención de los operarios para reparar una fuga en el baño, pero sigue teniendo pendiente dar una solución a los problemas de goteras.

Igualmente, el Ayuntamiento, a través de la nueva empresa de mantenimiento, ha empezado a atender las reivindicaciones del colegio Azorín, donde tenían una fuga de agua en el patio de Infantil más de dos meses que hacía que los baños se embozaran. La rotura, según el Ampa, ya está arreglada y solo falta tapar las zanja que, pese a haberse reanudado la actividad escolar, permanece abierta en la zona del recreo. Respecto a la cornisa del edificio de Primaria que desde diciembre está fragmentándose y provocando la caída de cascotes, la comunidad educativa sigue a la espera. Lo mismo ocurre con el vallado exterior, con riesgo de desmoronarse, tras los últimos temporales de viento.

La zanja abierta en el colegio Azorín para reparar una fuga de agua en los baños de Infantil / INFORMACIÓN

Por su parte en el colegio Santo Domingo durante estos días los operarios también han estado trabajando para devolver a la normalidad el patio de Infantil que tuvo que ser inhabilitado en el mes de febrero, tras los fuertes vientos porque una parte del vallado se desprendió y sufrió fisuras que podían ser cortantes si los alumnos pasan la mano. En algunos extremos había hasta cuerdas atadas a los árboles para tensar las vallas.

En otros casos, como el colegio El Palmeral siguen a la espera de ver reparadas las persianas que tienen rotas y ante la demora en atender sus reivindicaciones, el propio centro ha tenido que reparar un bordillo de entrada a las instalaciones educativas con fondos propios.

El equipo de gobierno de Luis Barcala anunció en enero, tras las quejas por múltiples deficiencias, que iba a triplicar la inversión en los colegios con un nuevo contrato de mantenimiento. La adjudicación se produjo, finalmente, en febrero para la reforma y mejora de los edificios de uso educativo en los que se incluyen los colegios de Infantil y Primaria, Especial y centros de Formación de Adultos a la empresa Constraula por 2.401.671 euros. Sin embargo, la contrata no se firmó hasta el pasado 30 de marzo, según el Ejecutivo local, fecha a partir de la cual comenzaron las reparaciones, de las que el Ayuntamiento ha obviado dar información.