Sabores y tradiciones de Albacete toman Alicante este sábado

Alicante acoge a la “ciudad hermana” de Albacete que ha organizado una jornada de folklore y gastronomía el próximo sábado en el marco del convenio suscrito entre las dos ciudades para la promoción turística y cultural.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha presentado la jornada junto con las concejalas de Turismo de Albacete, Rosa González, y Cultura, Elena Serrallé, acompañada por las ediles de Cultura y Fiestas de Alicante, Nayma Beldjilali y Cristina Cutanda.

Poquet ha destacado que en 2025 “recibimos casi 63.000 turistas de Albacete, un 5% más que el año anterior, y el 50% de los albaceteños que adquiere una segunda residencia fuera de su provincia lo hace en la nuestra”. Por ello, ha considerado, “es un mercado importante que cuidamos y potenciamos”.

Además, “la provincia de Albacete es la cuarta provincia de España de donde mayor número de turistas nacionales recibe la ciudad de Alicante, tras Madrid, Valencia y Murcia”, ha recalcado la responsable de Turismo. “Alicante y Albacete tienen una relación de lazos familiares, culturales y de vecindad histórica y les recibiremos con los brazos abiertos para disfrutar de sus tradiciones y platos típicos”, ha manifestado Poquet.

Día de Albacete

El día de Albacete en Alicante comenzará a las 10.30 horas con una recepción oficial en el Ayuntamiento por parte del alcalde Luis Barcala a su homónimo albaceteño, Manuel Serrano, para continuar con el pasacalles de los siete grupos de folklore y la Banda Sinfónica Municipal de Albacete hasta la Concha de la Explanada donde actuarán a partir de las 11.45 horas hasta que a las 14 horas regresen en pasacalles a la plaza del Ayuntamiento para celebrar a partir de las 14.30 horas una muestra gastronómica que consistirá, tal y como han precisado las ediles albaceteñas, en unos gazpachos típicos, moje manchego y “miguelitos”, el conocido postre a base de hojaldre y crema. También se podrá disfrutar de un taller cuchillero.

Un momento de la rueda de prensa. / INFORMACIÓN

La concejala de Turismo de Albacete, Rosa González, ha señalado que “esta acción forma parte del convenio de colaboración que tenemos firmado con Alicante con el que también queremos potenciar nuestra marca Albacete con la que trabajamos desde hace tres años para posicionar a nuestra ciudad como un destino de interior de referencia en el ámbito cultural, deportivo y gastronómico”. Por eso, ha continuado “queremos acercar un trocito de Albacete a nuestra querida Alicante que es además la primera ciudad en importancia en el número de visitas que recibimos seguida de Murcia y Valencia”.

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Por su parte, la edil de Cultura, Elena Serrallé, ha afirmado que “más allá del convenio el hermanamiento entre ambas ciudades es histórico porque muchos alicantinos tiene raíces albaceteñas y los lazos se han mantenido a lo largo de los años”. “Nuestro objetivo es traer lo más representativo de la cultura y tradición albaceteña que es nuestro folklore y gastronomía para dar a conocer nuestras raíces y que las disfrutemos juntos”.