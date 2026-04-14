Alicante se entrega con fervor e ilusión a la Santa Faz 537 años después del Milagro de la Lágrima

Alicante vuelve a mirar este jueves al monasterio de Santa Faz después de que hace 537 años ocurriera el Milagro de la Lágrima. Lo hace envuelta en una tradición de más de cinco siglos. Revestida de una pátina de fervor y religiosidad. Con la faceta de la diversión en la denominada ‘Santa Faz 0.0’, que pretende prevenir el consumo de alcohol entre los jóvenes. Y con iniciativas como ‘Miradas a Santa Faz’ con la intención de perpetuar la tradición entre los más pequeños.

Las primeras muestras de La Peregrina han comenzado a apreciarse a primeras horas de este miércoles con los tapices florales situados en las calles Miguel Soler, San Nicolás, Mayor y Villavieja, en el Casco Antiguo de Alicante. Además, en el caserío, en la calle Alberola Canterac, la que conduce a la plaza de Luis Foglietti, donde este jueves se oficiará la ceremonia religiosa, presidida por el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla. Ésta es una iniciativa que, por tercer año consecutivo, avala la concejalía de Fiestas, que dirige Cristina Cutanda. Este ornamento vegetal está hecho a base de hojas, yedra y margarita. Todo, entrelazado sobre un tejido de rafia. En el centro están situados unos reposteros de color burdeos sobre los que se aprecian el escudo de Alicante y una imagen de la Santa Faz.

Un segundo punto de atención se podrá ver cuando las 15.000 cañas de romero que se repartirán a partir de las 7.00 horas de este jueves entre la plaza del Ayuntamiento y el claustro de la concatedral de San Nicolás, comiencen a llegar al zaguán y al interior del templo, respectivamente.

La comitiva religiosa, con la Santa Faz Peregrina, partirá a las 8.00 horas de mañana desde la Puerta Negra de la concatedral de San Nicolás / .

La comitiva religiosa, con la Santa Faz Peregrina, partirá a las 8.00 horas del jueves desde la Puerta Negra de la concatedral de San Nicolás, después de una ceremonia religiosa. Proseguirá por la calle Mayor y la plaza de la Santísima Faz, donde la imagen de la Santa Mujer Verónica (Castillo Lastrucci, 1946) saldrá a su encuentro, en una de las primeras tradiciones de la matinal.

La Santa Faz Peregrina y la Verónica continuarán por la calle Villavieja hasta llegar a la altura de la Plaza de Santa María donde la segunda se dirigirá hacia el templo barroco para quedarse allí. Será en la avenida de Dénia, a la altura del paso elevado de La Goteta, donde esperarán los gigantes ‘Nicolauet’ y ‘Remediets’ -alusivos a los patronos de Alicante- al son de la dolçaina i el tabalet, reforzando el carácter alegre y colectivo de la romería y dotándola de un nuevo componente de tradición.

Una nueva seña de identidad de lo que la Santa Faz supone para los alicantinos se apreciará en la ‘paraeta municipal’, localizada a la altura de la calle Cigueña -avenida de Dénia-. Hay preparados más de 1.200 kilos de rollitos de anís, hechos en hornos de leña de los que el 10% serán sin gluten y otro porcentaje similar para personas diabéticas, elaborados con edulcorante naturales, y 900 litros de mistela para los romeros.

Extracción de la Reliquia

Las concejalas Cristina García y Begoña León serán las encargadas, junto al capellán del monasterio, Miguel Ángel Cremades, de la apertura de la hornacina del camarín, donde se venera a la Santa Faz. Esta ceremonia previa se realizará siguiendo el protocolo que se remonta al siglo XVI, bajo el reinado de Carlos II. Darán fe de ella el secretario general en funciones del Pleno del Ayuntamiento de Alicante, Francisco Joaquín Montava, y los Caballeros Custodios, Salvador de Lacy y Eleuterio Llorca. Se sucederán, también como marca la tradición, las repetidas exclamaciones de “¡Santa Faz, Misericordia!”, al término de ese acto.

A la celebración religiosa, le seguirá la fiesta más lúdica y sin alcohol del día, la 0´0 dirigida a los jóvenes en la Playa San Juan. / .

La Santa Faz será portada, bajo palio, por el obispo Munilla en dirección a la plaza de Luis Foglietti para presidir una ceremonia religiosa concelebrada y cantada por los integrantes de la Coral Tabaquera. Uno de los momentos de mayor fervor y emoción llegará con la interpretación de ‘Plegaria a la Santa Faz’ (original de Moisés Davia, quien fuera director de la Banda Municipal de Música). Al término de la Eucaristía, y siguiendo el mismo ceremonial, el Sagrado Lienzo será devuelto al camarín. A la celebración religiosa, y al posterior almuerzo en los distintos espacios aledaños al caserío, le seguirá la fiesta más lúdica y sin alcohol del día, la 0´0 dirigida a los jóvenes en la Playa San Juan.

Dispositivos de Seguridad, Limpieza y Transportes

Un total de 300 policías locales -distribuidos en distintos turnos-, cerca de 100 voluntarios de Protección Civil y una dotación de la unidad de drones de los Bomberos participarán en el dispositivo de seguridad para La Peregrina. Lo harán en el propio recorrido, en el caserío, sus alrededores, y en la Playa de San Juan. También más de 500 efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, coordinados por la Subdelegación del Gobierno.

300 policías locales, cerca de 100 voluntarios de Protección Civil y una dotación de la unidad de drones de los Bomberos participarán en el dispositivo de seguridad / .

Además, también se activará desde primera hora el servicio de autobús lanzadera especial entre la plaza Puerta del Mar y el Caserío y el refuerzo de líneas de autobuses, así como el dispositivo de limpieza y recogida de residuos con más de 50 operativas en marcha para el barrido manual y mecánico, el baldeo y la recogida de residuos de los más de 140 contenedores distribuidos tanto en el recorrido de la Peregrina, el Caserío y su entorno y la fiesta 0’0 en la Playa de San Juan.

Juegos, deportes, sorteos, talleres, música y regalos compondrán el conjunto de las actividades de la 0.0 en esta jornada lúdica y sin alcohol. Discurrirá desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas y contará también con un Punto Violeta, en el que dos agentes de Igualdad ofrecerán información y atención ante posibles casos de abusos, acoso o agresiones sexistas.

‘Peregrina Escolar’

Los primeros en llegar en este 2026 al monasterio de Santa Faz serán los más de 4.500 alumnos de 30 centros escolares de Alicante que en los días previos a la Romería han realizado la denominada ‘Peregrina Escolar’, desde sus centros escolares, y vigilados por más de 130 agentes de la Policía Local.

En ese grupo de escolares figurarán los ganadores del concurso de dibujo ‘Miradas a Santa Faz’, que organiza la concejalía de Cultura, dirigida por Nayma Beldjilali. Éstos recibirán como premio, en el propio monasterio, material de bellas artes. Los ganadores fueron, en la categoría de 1º a 3º de Primaria, José Miguel Martínez (Colegio Calasancio); de 4º a 6º de Primaria, Carmen Gabaldón Fernández (Calasancio). Han sido 490 los trabajos que se han presentado en esta edición

La Santa Faz es la segunda romería más participativa y popular de España después del Rocío. En ella, se conmemora el milagro de la lágrima que ocurrió el 17 de marzo de 1489 durante una procesión de rogativas con el lienzo como protagonista y con motivo de una fuerte sequía que sacudía la huerta alicantina.