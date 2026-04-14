Los alumnos recibirán de dos a cuatro horas de formación en todo el curso para actuar ante emergencias

De dos a cuatro horas de formación en todo el curso para saber cómo actuar ante una emergencia, ya sea una inundación, un terremoto, un incendio forestal o un accidente industrial, entre otros riesgos. Es la cantidad mínima de las sesiones que tendrán que recibir los alumnos desde Infantil a Bachillerato, a raíz de las tras trágicas consecuencias ocasionadas el 29 de octubre de 2024 por la dana de Valencia que arrasó con la vida de 230 personas.

La Conselleria de Educación ha activado el Plan de formación ante emergencias de protección civil, en centros educativos no universitarios de la Comunidad, elaborado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en colaboración con las comunidades autónomas. Entre las medidas que también ha planteado el Consell, a través de un borrador que envió a los centros a principios de curso, está el confinamiento de los alumnos en las aulas ante situaciones extremas, como una tromba de agua inesperada o que los directores de los centros educativos también avisen a la comunidad educativa sobre la suspensión de las clases.

La iniciativa de la formación, que ya ha sido publicada en el Diario Oficial de la Generalitat, obligará a los colegios e institutos a recoger en su proyecto educativo las medidas y acciones que determinen para llevar a cabo la formación ante emergencias del alumnado. Las sesiones serán impartidas en horario de tutoría.

Las lluvias anegan colegios y generan incidencias en centros educativos / INFORMACIÓN

En ellas, los estudiantes tendrán que conocer, tal y como reza la resolución, los distintos riesgos de protección civil; comprender sus consecuencias para las personas y para la comunidad; tomar conciencia de la importancia de la prevención y de la autoprotección; comprender la importancia de saber actuar ante las emergencias para evitar o minimizar sus consecuencias; potenciar conductas como la solidaridad, la responsabilidad, el respeto, la tolerancia, la implicación, la participación y el bien común, además de fomentar la participación de toda la comunidad educativa en las actividades de prevención.

Para Infantil y Primaria habrá un mínimo de dos horas por curso y para los niveles superiores, de cuatro horas.

Las sesiones serán impartidas en horario de tutoría desde Infantil a Bachillerato

La clase de un colegio de la provincia, con filtraciones por lluvias / INFORMACIÓN

Implantación obligatoria

Ya en el presente curso escolar los centros educativos podrán iniciar la formación ante emergencias del alumnado. Educación ofertará al profesorado la formación previa necesaria relacionada con las emergencias de protección civil, tras la publicación de la presente orden. Asimismo, desde dicho momento, podrá ser impartida la formación al alumnado.

La formación podrá contar con simulacros, visitas al exterior y charlas de especialistas

Sin embargo, los centros que opten por no iniciar la formación ante emergencias de aquí a junio deberán realizar su planificación de cara al curso escolar 2026-2027 mediante la posible participación del profesorado en actividades de formación. A partir del curso que viene todos los centros educativos deberán llevar a cabo la impartición de las sesiones a sus alumnos de manera obligatoria.

Según la resolución, los colegios e institutos podrán contar con la colaboración de personal voluntario y personal especializado externo procedente de entidades de protección civil para la realización de actividades prácticas, a través de jornadas de puertas abiertas, visitas a centros de seguimiento y coordinación de emergencias, simulacros, convocatorias de concursos y otras actividades de similar naturaleza.