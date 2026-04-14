Horarios y frecuencia de las lanzaderas en Santa Faz y cambios en las líneas de autobús de Alicante

Cada 5 minutos. Esta es la frecuencia que tendrán las lanzaderas que unirán este jueves, día en el que se celebrará la Santa Faz de Alicante, el Caserío y la plaza Puerta del Mar. El Ayuntamiento de Alicante y MIA Vectalia, concesionaria del transporte público en autobús, han informado que desde las 07.00 y hasta las 21.00 horas estará activo este servicio extraordinario el día de la romería, que se mantendrá el sábado y domingo con una frecuencia de 20 minutos. En total habrán 20 autobuses de gran capacidad que circularán en ambos sentidos tras habilitarse un carril especial en contrasentido por la avenida de Dénia hasta el cruce de San Juan.

Igualmente, se reforzarán las líneas de autobús 02, 08, 11 y 22 que tendrán frecuencias de paso cada cuarto de hora para facilitar los traslados con las playas y los barrios desde El Pla hasta La Florida y se habilitará una parada de taxis para 10 vehículos en el Portiguet a la altura de la pasarela peatonal.

Mapa de tráfico para Santa Faz de Alicante 2026 / Ayuntamiento de Alicante

Cambios en las líneas de autobús

La ocupación de la avenida de Denia (sentido hacia Alicante) obligará a que los itinerarios de las líneas 02, 09, 11, Castillo Santa Bárbara (CSB) y Turibús se vean sensiblemente modificados, por la imposibilidad de realizar los giros, hacia Gran Vía o Padre Esplá o por López de Osaba. Los cambios quedan de la siguiente forma:

Línea 02 : En dirección Sagrada Familia, desde Teatro, seguirá por Rambla, Jaime II, Vázquez de Mella, Doctor Mas Magro, Celia Valls y trayecto habitual. En dirección a La Florida, desde Dr. Sapena, continuará por Vázquez de Mella, Jaime II, Avda. Alfonso El Sabio y ruta habitual. Volviendo a su itinerario habitual una vez abierta la calle Altamira, alrededor de las 10 horas. Queda suprimido el tramo entre Plaza del Mar y Padre Esplá por la playa.

: En dirección Sagrada Familia, desde Teatro, seguirá por Rambla, Jaime II, Vázquez de Mella, Doctor Mas Magro, Celia Valls y trayecto habitual. En dirección a La Florida, desde Dr. Sapena, continuará por Vázquez de Mella, Jaime II, Avda. Alfonso El Sabio y ruta habitual. Volviendo a su itinerario habitual una vez abierta la calle Altamira, alrededor de las 10 horas. Queda suprimido el tramo entre Plaza del Mar y Padre Esplá por la playa. Línea 09 : En dirección Playa San Juan, al estar cortada la avenida de la Albufereta cruce con la de Denia, desde Alfonso X el Sabio continuará por López Torregrosa, Rambla, San Fernando, Plaza del Mar, avenidas de Jovellanos y Villajoyosa, y ruta normal. En dirección a RENFE, desde la Isleta continuará por la avenida de Villajoyosa, Puerta del Mar, calle San Telmo, Altamira, Rambla, Alfonso el Sabio y ruta habitual.

: En dirección Playa San Juan, al estar cortada la avenida de la Albufereta cruce con la de Denia, desde Alfonso X el Sabio continuará por López Torregrosa, Rambla, San Fernando, Plaza del Mar, avenidas de Jovellanos y Villajoyosa, y ruta normal. En dirección a RENFE, desde la Isleta continuará por la avenida de Villajoyosa, Puerta del Mar, calle San Telmo, Altamira, Rambla, Alfonso el Sabio y ruta habitual. Líneas 11 y 11H : En dirección a la glorieta intersección de avenida de Denia con Gran Vía, Pintor Xabier Soler (Jesuitas), se efectuará recorrido habitual hasta Gran Vía -Juan Sanchís Candela-, Gran Vía -Pintor Xabier Soler- y realiza la cabecera del servicio en la intersección con avenida de León de Nicaragua. Para poder continuar trayecto desde allí hasta el Hospital, será preciso realizar trasbordo en el Colegio Jesuitas con la lanzadera que en servicio continuo comunica la Puerta del Mar con Santa Faz. En dirección a Colonia Requena, desde la nueva cabecera continuará el recorrido habitual.

: En dirección a la glorieta intersección de avenida de Denia con Gran Vía, Pintor Xabier Soler (Jesuitas), se efectuará recorrido habitual hasta Gran Vía -Juan Sanchís Candela-, Gran Vía -Pintor Xabier Soler- y realiza la cabecera del servicio en la intersección con avenida de León de Nicaragua. Para poder continuar trayecto desde allí hasta el Hospital, será preciso realizar trasbordo en el Colegio Jesuitas con la lanzadera que en servicio continuo comunica la Puerta del Mar con Santa Faz. En dirección a Colonia Requena, desde la nueva cabecera continuará el recorrido habitual. Línea 22 . En dirección a Playa de San Juan situará su cabecera en la avenida de Maisonnave, para seguir por Gadea, Mártires de la Libertad, Plaza Puerta del Mar y su ruta habitual. En dirección a Renfe desde la Plaza del Mar, seguirá por Mártires de la Libertad, Gadea, Maisonnave y su ruta habitual.

. En dirección a Playa de San Juan situará su cabecera en la avenida de Maisonnave, para seguir por Gadea, Mártires de la Libertad, Plaza Puerta del Mar y su ruta habitual. En dirección a Renfe desde la Plaza del Mar, seguirá por Mártires de la Libertad, Gadea, Maisonnave y su ruta habitual. Línea CBS . Desde el inicio del servicio hasta la apertura al tráfico del acceso a la avenida de Denia, la línea realizará el trayecto desde la plaza de Gómez Ulla hasta el Castillo.

. Desde el inicio del servicio hasta la apertura al tráfico del acceso a la avenida de Denia, la línea realizará el trayecto desde la plaza de Gómez Ulla hasta el Castillo. Línea Turibús. Debido a la imposibilidad de realizar gran parte de su recorrido por el horario de mañana, prestará servicio sólo en el horario de la tarde desde las 16 horas.

Plano de distribución de servicios en el Caserío de la Santa Faz / Ayuntamiento de Alicante

Además, para cubrir el incremento de demanda, se dispondrá de horario de sábados en las líneas 02, 08 y 13 TAM y de laborables en la línea 22 del TAM. Las frecuencias o intervalos de paso serían las siguientes: