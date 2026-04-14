El Ayuntamiento de Alicante abre la puerta a cambios en el Parque Central: “Atender a los vecinos es una prioridad”

Los vecinos serán escuchados. Es el compromiso que ha transmitido el Ayuntamiento de Alicante ante posibles mejoras en el proyecto del Parque Central que este lunes se presentó en el Consistorio por parte del Ministerio de Transportes, de la Generalitat y de la propia institución municipal.

La portavoz del equipo de gobierno local, Cristina Cutanda, ha comparecido tras la Junta de Gobierno y ha evitado resolver las dudas que surgen de dicha presentación. Ante incógnitas como la ubicación y la capacidad de la futura estación de autobuses o la calendarización de los plazos para llevar a cabo el proyecto, tal como exigen los vecinos, la representante municipal ha contestado que estas cuestiones se aclararán “en el momento oportuno”. “Todo lo que haya que decir o adelantar sobre el proyecto final se hará en el momento que corresponda”, ha insistido.

Respecto a las exigencias vecinales para ser escuchados, eso sí, Cutanda ha respondido que se abordarán. “Este Ayuntamiento siempre ha escuchado a todos y cada uno de los vecinos que tienen que aportar a la ciudad de Alicante, y en este sentido, todo aquello que mejore el proyecto final por supuesto que lo vamos a atender y a escuchar para mejorar el servicio de los ciudadanos”.

Ha sido su respuesta ante la pregunta planteada sobre la petición de los vecinos, que pretenden que se aborde la provisionalidad del terreno antes de que se ponga en marcha el proyecto. En este espacio, donde se constata la falta de urbanización y el amontonamiento de materiales, se solicita que el Ayuntamiento actúe para adecuar el entorno.

En su respuesta, Cutanda ha ido más allá y ha apuntado que “el proyecto se tiene que plasmar en el convenio y atender a los vecinos es una de las prioridades, y por supuesto mejorar el entorno”. Esta respuesta abre la puerta a tratar aspectos que los residentes consideran revisables, como el “exceso” de viviendas o la presencia de arbolado que algunos dirigentes vecinales anhelan, así como la limpieza del entorno.

El proyecto del Parque Central fue presentado el lunes en el Ayuntamiento de Alicante con la participación del ministro de Transportes, Óscar Puente; del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; y del alcalde de Alicante, Luis Barcala. Los tres celebraron el entendimiento de las tres administraciones, gobernadas por distintos partidos políticos, a la hora de acordar el proyecto.

En este aspecto ha querido incidir también este martes Cristina Cutanda, que considera que esta coincidencia “es una muestra de que el interés de todos los alicantinos está por encima de cualquier cuestión política”.

La portavoz del equipo de gobierno no ha respondido, sin embargo, a uno de los aspectos del plan que más ha dado que hablar entre los vecinos, que es el del soterramiento parcial y no total de los trenes en algunos tramos y sobre el que el propio Barcala se contradijo. El diseño definitivo del plan, ha indicado Cutanda, quedará “muy claro en el futuro convenio, y en ese momento se dará cuenta de todos los detalles”.