El Ayuntamiento de Alicante, a contrarreloj para garantizar la fiesta de los funcionarios por Santa Rita

Una rectificación forzada. El Ayuntamiento de Alicante ha convocado un procedimiento supersimplificado por la vía de urgencia para la contratación del servicio que haga posible la organización de “un almuerzo y actos lúdicos” con motivo de la festividad de Santa Rita, patrona de los funcionarios, en 2026, que se celebra el 22 de mayo.

El procedimiento se abre después de que la primera convocatoria quedara desierta. Esa primera convocatoria se acordó en Junta de Gobierno Local el pasado 10 de marzo, cuando se lanzó un contrato para celebrar esta fecha por 79.200 euros (impuestos incluidos) durante los próximos dos años.

La convocatoria quedó desierta y este martes, en una nueva Junta de Gobierno, el ejecutivo municipal ha aprobado por la vía de urgencia la convocatoria de un nuevo procedimiento, esta vez supersimplificado, para contratar la organización de la festividad el viernes 29 de mayo por un total de 48.000 euros, impuestos incluidos, aunque “admitiéndose proposiciones a la baja”.

Este nuevo procedimiento incluye la celebración de Santa Rita únicamente en este 2026, mientras que el anterior, que quedó desierto, proponía la organización de la festividad este año y el que viene, a razón de 39.600 por cada una de las dos ediciones. En cuanto a la fecha preferente, el 29 de mayo, esta será definitiva "salvo que no sea posible la celebración", en cuyo caso se determinará otra fecha entre el Ayuntamiento y el contratista.

En esta jornada, tradicionalmente celebrada en el Ayuntamiento de Alicante (aunque con menor gasto en los tiempos de crisis), los trabajadores públicos de la administración local disfrutan de un almuerzo compartido. Todos ellos, los 2.200 que trabajan en el Consistorio, están invitados al evento, aunque habitualmente acuden aproximadamente la mitad, teniendo en cuenta también aspectos como que algunos de ellos no pueden acudir por estar de servicio. El año pasado el encuentro tuvo lugar en el Restaurante Juan XXIII.