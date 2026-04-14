Todo lo que debes saber sobre las cañas de la Santa Faz de Alicante: cuántas se repartan, dónde y desde qué hora
Las tradicionales varas se preparan en el vivero municipal para acompañar a los peregrinos en una de las citas más multitudinarias de la ciudad
El Ayuntamiento de Alicante ya ultima los preparativos para una de las citas más multitudinarias del calendario festivo alicantino, con la puesta a punto de las 15.000 cañas que se repartirán este jueves para la Romería de la Santa Faz. Desde comienzos de semana, los operarios de la Concejalía de Parques y Jardines trabajan en el vivero municipal situado en el entorno del barrio Virgen del Remedio para acondicionar estos elementos tradicionales, que volverán a distribuirse en la misma cantidad que el pasado año.
El reparto arrancará en torno a las 7:00 horas, poco antes de la salida de la Peregrina este jueves 16 de abril, con cañas previstas en la concatedral de San Nicolás y a las puertas del consistorio. En total, se alcanzarán las 15.000 unidades.
Recorrido de La Peregrina
El recorrido de la peregrinación partirá a las 8.00 horas desde la concatedral de San Nicolás y avanzará por las calles Miguel Soler, San Nicolás, plaza Santa Faz, calle Mayor, Villavieja y Virgen del Socorro, para continuar por la avenida de Dénia y la carretera Alicante-Valencia hasta llegar al monasterio de la Santa Faz. En el punto central del itinerario, junto a la calle Cigüeña, el Ayuntamiento instalará la tradicional "paraeta" municipal, donde se ofrecerán rollitos y mistela en un ambiente festivo acompañado de música.
La jornada culminará con los actos litúrgicos una vez la comitiva oficial alcance el monasterio. Tras la apertura del Sagrario y el traslado de la Sagrada Reliquia al altar exterior, se celebrará la Santa Misa. Finalmente, la reliquia será devuelta al Camarín, poniendo el broche a una romería que, un año más, se prepara con esmero desde días antes, con las cañas como uno de sus símbolos más reconocibles.
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