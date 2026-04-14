Todo lo que debes saber sobre las cañas de la Santa Faz de Alicante: cuántas se repartan, dónde y desde qué hora

El Ayuntamiento de Alicante ya ultima los preparativos para una de las citas más multitudinarias del calendario festivo alicantino, con la puesta a punto de las 15.000 cañas que se repartirán este jueves para la Romería de la Santa Faz. Desde comienzos de semana, los operarios de la Concejalía de Parques y Jardines trabajan en el vivero municipal situado en el entorno del barrio Virgen del Remedio para acondicionar estos elementos tradicionales, que volverán a distribuirse en la misma cantidad que el pasado año.

El reparto arrancará en torno a las 7:00 horas, poco antes de la salida de la Peregrina este jueves 16 de abril, con cañas previstas en la concatedral de San Nicolás y a las puertas del consistorio. En total, se alcanzarán las 15.000 unidades.

Recorrido de La Peregrina

El recorrido de la peregrinación partirá a las 8.00 horas desde la concatedral de San Nicolás y avanzará por las calles Miguel Soler, San Nicolás, plaza Santa Faz, calle Mayor, Villavieja y Virgen del Socorro, para continuar por la avenida de Dénia y la carretera Alicante-Valencia hasta llegar al monasterio de la Santa Faz. En el punto central del itinerario, junto a la calle Cigüeña, el Ayuntamiento instalará la tradicional "paraeta" municipal, donde se ofrecerán rollitos y mistela en un ambiente festivo acompañado de música.

La jornada culminará con los actos litúrgicos una vez la comitiva oficial alcance el monasterio. Tras la apertura del Sagrario y el traslado de la Sagrada Reliquia al altar exterior, se celebrará la Santa Misa. Finalmente, la reliquia será devuelta al Camarín, poniendo el broche a una romería que, un año más, se prepara con esmero desde días antes, con las cañas como uno de sus símbolos más reconocibles.