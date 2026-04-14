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El Ayuntamiento de Alicante presume de gestión en Tabarca pese al deseo de los vecinos de independizarse

La portavoz del equipo de gobierno local, Cristina Cutanda, asegura que el Consistorio “estudia todas las peticiones” recibidas, en referencia al planteamiento realizado desde la isla

Turismo en Tabarca

Turismo en Tabarca

Matías Segarra

Manuel Lillo

Manuel Lillo

“Se han hecho muchas actuaciones en Tabarca”. Ha sido la respuesta de la portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, a la pregunta de si estudiarán la reivindicación planteada por la mayoría de los vecinos de la isla, que han empezado a trabajar para que el actual barrio alicantino se constituya en entidad local menor e independizarse, de esta manera, de forma parcial del Consistorio alicantino. Una propuesta cuyo desenlace depende exclusivamente de la voluntad de la institución local alicantina.

La reivindicación de los vecinos de Tabarca obedece a una sensación de “abandono” expresada desde la isla y ante la que Cutanda ha contestado con las medidas que se han tomado en los últimos años desde la máxima administración municipal. Por ejemplo, la portavoz ha afirmado que en 2022 el Ayuntamiento compró “todo el campo disponible en la isla, 23 hectáreas, para preservar su valor paisajístico y medioambiental y evitar usos no deseados”.

También ha defendido el acuerdo, con el Ministerio del Interior, de la cesión de la torre de San José “para destinarla a usos museísticos medioambientales”, así como las actuaciones para “reactivar la actividad en la isla”, como la adjudicación de la gestión del Centro de Educación Ambiental (CEAM) de Tabarca y la gestión del hotel Casa del Gobernador "para los próximos 15 años".

Otras medidas citadas han sido el “refuerzo” en un 60 % de la plantilla de limpieza y la “duplicación” de la retirada de residuos de la hostelería de la isla tras la implantación del servicio de recogida puerta a puerta, así como iniciativas culturales o la instalación de un nuevo retén de bomberos tras la polémica desatada el pasado verano.

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La exigencia vecinal

Respecto a la propuesta vecinal de convertir la isla en una entidad local menor y, de esta manera, independizarse parcialmente del Ayuntamiento de Alicante, Cutanda ha insistido en que su equipo de gobierno “sigue trabajando por la isla de Tabarca y, por tanto, por todos los vecinos”, y ante la pregunta de si atenderán esta petición, finalmente la portavoz ha afirmado que “el estudio de todas las peticiones y expedientes se hace por parte de este ayuntamiento”.

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