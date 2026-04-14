Cambio en la salida de la Santa Faz en Alicante por “seguridad”

Cuenta atrás para la Peregrina de la Santa Faz. Las novedades del recorrido de este año ya han sido trasladadas por el Ayuntamiento de Alicante, que ha informado de los detalles en la rueda de prensa celebrada tras la Junta de Gobierno Local.

Según ha explicado la portavoz del ejecutivo municipal, Cristina Cutanda, este jueves, “por seguridad”, en el inicio del trayecto habrá un único recorrido de entrada y de salida de la concatedral de San Nicolás. La entrada se hará por la plaza Abad Penalva, situada frente al templo diocesano, y la salida se realizará por la conocida como Puerta Negra, en la adyacente calle Miguel Soler. Anteriormente, la entrada y la salida podía hacerse indistintamente por ambos accesos.

No será la única medida de seguridad tomada durante la celebración. Según han informado desde el Consistorio, el dispositivo de seguridad estará integrado por un total de 300 agentes de la Policía Local distribuidos en distintos puntos, a los que hay que sumar un centenar de voluntarios de Protección Civil y una dotación de la unidad de drones de los Bomberos. A su vez, medio millar de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil participarán, también, en este cometido.

Decoración y recorrido

Por otra parte, Cutanda también ha detallado otros aspectos como el de la decoración. En las calles Miguel Soler, San Nicolás, Mayor y Villavieja, todas en el Casco Antiguo de Alicante; así como en el caserío de Santa Faz, concretamente en la calle Alberola Canterac, se colocarán tapices con ornamento hecho a base de hojas, hiedra y margarita, “todo entrelazado sobre un tejido” en el que se apreciará el escudo de Alicante y la imagen de la Santa Faz.

El miércoles, además, llegarán las 15.000 cañas de romero con las que los peregrinos podrán hacer el trayecto. Estas se repartirán a partir del mismo jueves desde las 7 de la mañana entre la plaza del Ayuntamiento y el claustro de la concatedral.

La comitiva religiosa partirá, como tradicionalmente, a las 8 de la mañana desde la citada Puerta Negra después de la ceremonia religiosa. A la altura de la avenida de Dénia, en el paso elevado de La Goteta, esperarán los gigantes Nicolauet y Remediets, alusivos a los patronos de la ciudad, acompañados de música de dolçaina y tabalet.

En la misma avenida, a la altura de la calle de la Cigüeña, habrá depositados 1.200 kilos de rollitos de anís hechos en hornos de leña. El 10 % de esta cantidad serán sin gluten, con edulcorantes naturales, y se repartirán un total de 900 litros de mistela entre los romeros.

Acto religioso

La extracción de la reliquia, basada en el protocolo del siglo XVI, la protagonizarán las concejalas síndicas, Cristina García (Infraestructuras) y Begoña León (Bienestar Social), mientras que el obispo José Ignacio Munilla portará la Santa Faz bajo palio hasta la plaza Luis Foglietti, donde se halla el monasterio, para presidir la eucaristía, en la que actuará la Coral Tabaquera.

Este acto tendrá lugar hacia las 11 de la mañana y, al término de la eucaristía, y siguiendo el mismo ceremonial, el lienzo será devuelto al camarín, en el interior del templo religioso de Santa Faz.

Por último, la portavoz del equipo de gobierno ha destacado que la de la Santa Faz es “la segunda romería más participativa y popular de España”, sólo superada por la del Rocío, en Huelva, y ha justificado la ausencia de actuación para limpiar escombros en solares adyacentes porque este año “eran prácticamente imperceptibles”.

Este año se cumple el 537 del Milagro de la Lágrima, origen de la Peregrina de la Santa Faz, y cinco siglos exactos del aniversario del testamento de Juan Sebastián Elcano, que dio parte de sus fondos para donarlos a la iglesia de la Santa Verónica, hoy conocido como monasterio de la Santa Faz.