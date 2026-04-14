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La Comunidad Valenciana es la autonomía líder en trasplantes de corazón en España

Pérez Llorca destaca que es la región de más de cinco millones de habitantes con la mayor tasa de donación del mundo

El Hospital Doctor Balmis realiza 220 trasplantes en 2025 y refuerza su liderazgo en Alicante

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J. Hernández

J. Hernández

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado la solidaridad de la sociedad valenciana, gracias a la cual el pasado año se pudieron realizar un total de 689 trasplantes de órganos, 49 de ellos cardíacos, lo que convierte a la Comunidad Valenciana en la autonomía líder en trasplantes de corazón en España.

En 2025, se registraron un total de 311 donantes fallecidos, lo que sitúan a la Comunidad Valenciana en una tasa de 57,5 donantes por millón de habitantes, muy por encima de la media nacional (51,999 y de la media europea (22). Además, es la región de más de cinco millones de personas con la tasa más elevada de donación del mundo. 

Generosidad

El jefe del Consell, durante una jornada sobre trasplante cardíaco celebrada en el Hospital La Fe, ha agradecido la generosidad de los donantes y sus familias, “que en un momento muy complicado y de mucho dolor” ofrecen una oportunidad de poder vivir a otras personas, lo que, según ha dicho, “es una motivación para que sigamos trabajando por una sanidad de calidad”.

Asimismo, ha agradecido y ha puesto en valor el trabajo que realizan numerosos profesionales para poder realizar un trasplante, desde médicos y enfermeros, a técnicos de laboratorio o conductores de ambulancia, entre otros. 

Pérez Llorca ha abogado por la colaboración entre profesionales, pacientes, entre las instituciones y entre el sector público y privado “para trabajar conjuntamente para seguir ofreciendo calidad en la sanidad”.

Una joven de 24 años ha sido la primera paciente en recibir hasta tres trasplantes bipulmonares en España

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Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: Agencias

Trasplantes

La unidad de trasplante cardíaco del Hospital La Fe de València es todo un referente internacional, que ha realizado 1.126 intervenciones de este tipo desde que comenzó su actividad en 1987.

En conjunto, en este centro sanitario se llevaron a cabo durante el pasado año un total de 352 trasplantes, de ellos 125 renales; 87 hepáticos; 85 de pulmón; los 49 cardíacos y 6 de páncreas, con lo que se mantiene como primer hospital a nivel nacional en trasplantes hepáticos y cardíacos y el tercero en pulmonares.

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Renales

En el total de hospitales de la Comunidad Valenciana se realizaron un total de 689 trasplantes en 2025, tanto renales, como hepáticos, cardíacos, de pulmón y de páncreas. Destacan los 433 renales, un 7,7% más que el año anterior, lo que supone un récord histórico.

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