Cortes de tráfico en Alicante por la Santa Faz: calles cortadas e itinerarios alternativos para el jueves

Este jueves, 16 de abril, se celebra en la ciudad de Alicante uno de los eventos más importantes de la ciudad: la Santa Faz. Miles de personas harán la romería en un recorrido que partirá desde la Concatedral de San Nicolás y finalizará en el Monasterio de la Santa Faz, a cinco kilómetros.

Este jueves habrá numerosas calles y vías cortadas en la ciudad por lo que lo más recomendable es usar el transporte público, como autobuses y TRAM.

Cortes de tráfico en Alicante por Santa Faz

El Ayuntamiento de Alicante ha detallado en su página web los detalles de los cortes de tráfico que habrá en la ciudad por la Santa Faz. Son los siguientes:

La Avda. Denia (N-332/340), desde el enlace de la Goteta, hasta el cruce de Sant Joan d´Alacant, estará cortada al tráfico en general, pudiendo circular exclusivamente vehículos autorizados. El tráfico de paso desde Alicante con destino Valencia, se desviará por el itinerario siguiente: Juan Bautista Lafora, Jovellanos, CV-7690 (Avda. Villajoyosa-Condomina), Costa Blanca, Goleta, Costa Blanca, Irlanda, Avda. Niza y CV-7691 por la costa (las vías Avda. Jaime I el Conquistador y San Bartolomé del término municipal de Campello), hasta el cruce con la N-332 en el término municipal de El Campello y a través de la autovía A-70. El acceso a la autovía A-70 desde Vistahermosa se cerrará al tráfico, quedando habilitados el resto de accesos a la autovía. La salida de la autovía A-70 a Vistahermosa (salida 10 "ALICANTE (norte). Avda. Denia") también estará cerrada. El tráfico con destino a Alicante y en especial a la zona de playas, que circule por la N-332, se desviará en una primera instancia en el cruce de la N-332 con la CV-7691, en el término municipal de El Campello, accediendo a Alicante por la CV-7690. Los vehículos que accedan a Alicante por la N-332, tendrán que desviarse obligatoriamente en el enlace N-332 con la autovía A-7, en el término municipal de Sant Joan d´Alacant. El tráfico con origen Alicante y destino Alcoy o viceversa a través de la N-340, podrá acceder a través de la autovía A-70 por cualquier enlace. También podrá utilizar el itinerario CV-7690 y CV-772 (Carretera de Sant Joan d´Alacant a Playa Muchavista) en el término municipal de Sant Joan d´Alacant. La Gran Vía se cerrará al tráfico en el Camino Cruz de Piedra con acceso restringido a las urgencias de la Clínica Vistahermosa. La Avda. Vazquez de Mella estará cortada al tráfico a la altura de la Pza. Dr. Más Almagro, sin acceso a la Avda. Denia. El acceso a la Avda. Jaime II desde la Rambla y Avda. Alfonso el Sabio se permitirá a residentes, Tam y Taxis. La ronda San Vicente-Santa Faz, (CV-821) estará cortada a la altura de la rotonda que enlaza con el ramal CV-8214 de acceso a Sant Joan d´Alacant (rotonda del acueducto). La Avda. Pintor Perezgil se cortará al tráfico a la altura de la rotonda de la C/ Oviedo y Avda. Locutor Vicente Hipólito.

Mapa de tráfico para Santa Faz de Alicante 2026 / Ayuntamiento de Alicante

Igualmente habrán prohibición de estacionamiento desde las 22.00 horas del 15 de abril hasta las 21.00 horas del 16 de abril en la Concatedral de San Nicolás, MIguel Soler, San Nicolás, Mayor, Villavieja, Virgen del Socorro, Avenida de Denia y Caserío de la Santa Faz. Tampoco se podrá aparcar en las calles Antonio Ramos Alberola, Vicente Rocamora Onteniente, Alberola Canterac y Alcalde José Abad desde las 22.00 horas del día 15 hasta las 21.00 horas del día siguiente.

Por último, tampoco se podrá estacionar en el aparcamiento de la avenida de Niza, frente al botiquín San Juan 2, junto a la urbanización del nº23, y frente al nº16 desde las 22.00 horas del día 15 de abril hasta las 21.00 horas del día 16 de abril.

Itinerarios alternativos en la Santa Faz

Tráfico con destino Alicante

Aquellos vehículen por la N-332 desde sentido Norte podrá desviarse en cruce de la Nº-332 con la CV-800 del término municipal de Sant Joan d'Alacant, accediendo a Alicante a través de circunvalación A-70 por la CV-822 y resto de entradas por margen Sur. Asimismo, este trazado podrá ser utilizado en sentido inverso para acceso desde el Sur y Centro de la ciudad a la zona de playas del Norte.

Itinerario litoral: Juan Bautista Lafora, Jovellanos, Av.Villajoyosa-Condomina, Av. Costa Blanca, Av. Goleta, Av. Costa Blanca, Irlanda, Av. Niza y Av. Jaime I El Conquistador y San Bartolomé (El Campello), comunicando zona de playas Alicante-Sant Joan d'Alacant-El Campello. Asimismo, podrá acceder al itinerario Litoral a través de la CV-772 (Carretera Sant Joan d'Alacant a playa Muchavista).

La salida de la ciudad hacia el Oeste y Sur no se verá afectada por los cortes de tráfico, pudiendo realizarse a través del margen Sur por la Nº-340 y Nº-332, así como por cualquier enlace de la A-70/A-31, excepto el existente en Vistahermosa.

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Itinerarios alternativos

Como itinerarios alternativos a los desvíos indicados, se especifican los siguientes:

Destino València:

A-70, accediendo por cualquier enlace excepto por Vistahermosa.

Av. Juan Bautista Lafora, Av. Villajoyosa, Av. Costa Blanca, Av. Condomina, Av. Niza por la costa, hasta cruce con Nº-332 en término de El Campello, y a través de la A-7, a excepción del enlace de Vistahermosa.

Destino Alcoy:

A-70, accediendo por cualquier enlace excepto por Vistahermosa.

Carretera San Vicente del Raspeig-San Juan-ronda San Vicente-San Juan, a excepción de tramos cortados por afecciones de la Romería.

Destino Alicante: