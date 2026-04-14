Fundación Inocente selecciona el proyecto de Aspanion de afectados por cáncer infantil

La Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana (Aspanion) participa en distintas convocatorias a lo largo del año buscando ayuda directa para su colectivo de atención. Estas ayudas permiten a la entidad ofrecer apoyo psicológico, social y económico a las niñas, niños y adolescentes con cáncer y a sus familias. Este apoyo se inicia en el momento del diagnóstico y se extiende en todas las fases de la enfermedad, incluso en el duelo.

El núcleo de esta edición en la que el proyecto de Aspanion fue seleccionado con otros 52 en todo el país por la Fundación Inocente (con una aportación total superior al millón de euros para apoyar a más de 20.000 menores y sus familias en todo el país) ha sido el acompañamiento integral a los afectados, reforzado por líneas específicas de alojamiento y apoyo al desplazamiento, terapias y respiro familiar, así como una apuesta por la innovación tecnológica y la humanización hospitalaria, combinando impacto directo, capilaridad territorial y equilibrio entre proyectos consolidados y nuevas iniciativas., explican desde la asociación.

La convocatoria consolida el enfoque que la fundación impulsa en su 30 aniversario, bajo el lema “30 años muy en serio”: un trabajo sostenido durante todo el año que convierte las donaciones —en muchos casos anónimas— en ayudas específicas y medibles para niños y niñas con distintas realidades de vulnerabilidad, y para sus familias.

Acompañamiento

La convocatoria mantiene como eje prioritario el acompañamiento integral y continuado de menores con cáncer y sus familias durante todo el proceso oncológico, integrando apoyo psicológico, social, hospitalario, educativo y familiar, y concentrando algunos de los proyectos más consolidados y con mayor capilaridad del ecosistema.

Los proyectos seleccionados reflejan una amplia cobertura nacional, en la que destacan la Comunidad Valenciana, Cataluña, Madrid y Andalucía; Galicia y Baleares mantienen un peso relevante por la importancia de los programas de alojamiento y acompañamiento vinculados al desplazamiento; además, se incluyen iniciativas en otras comunidades como País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias, Asturias, Navarra o La Rioja.

La directiva de Aspanion agradece este impulso en nombre de todas las familias afectadas por el cáncer infantil. Sin este tipo de iniciativas solidarias sería muy complejo continuar junto a quienes sufren por esta enfermedad.

Investigadores y familiares piden más dinero para la investigación del cáncer infantil / Europa Press

Entrega

El acto tuvo lugar en el Espacio Fundación Telefónica y hasta este punto se desplazaron dos miembros de la directiva de la asociación. En el acto además participaron, como presentadores, Carolina Casado y Goyo González.

En el desarrollo del mismo intervinieron Inés Temes, directora de Innovación social, Educación, empleo y Voluntariado de Fundación Telefónica, quien señaló que "seguimos animando a nuestros voluntarios a colaborar porque es una actividad en la que pueden ver el impacto real de su trabajo y porque la tecnología al servicio de las personas también transforma la sociedad” y María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, que añadió que "la gala es uno de los pilares de la Navidad en TVE y nos ayuda a poner el foco en lo importante, nos hace pararnos y pensar, porque lo qué sale del corazón llega al corazón”.

También, intervino Verónica Ortiz, presidenta de la Federación Española de Familias de Cáncer Infantil, que agradeció estas ayudas en nombre de todas las entidades beneficiarias, y el presidente de la Fundación Inocente, José Velasco, quien trasladó su agradecimiento a todos los colaboradores de la Fundación Inocente y la labor a las entidades implicadas. “Esta convocatoria es una forma directa de transformar la solidaridad en apoyo real. En nuestro 30 aniversario, ‘30 años muy en serio’, reforzamos un modelo que acompaña a la infancia y a sus familias con proyectos útiles, cercanos y con impacto”, añadió José Velasco, presidente de Fundación Inocente.

En los próximos meses la Fundación Inocente resolverá su convocatoria de ayudas para proyectos de investigación en cáncer infantil que se encuentra en fase de evaluación por parte de la Agencia Estatal de Investigación.