La Generalitat envía diplomas con la firma de Mazón a colegios promotores del deporte de la provincia de Alicante

"El president de la Generalitat Molt Honorable Carlos Mazón Guixot concede al centro (...) el reconocimiento de centro educativo promotor de la actividad física y el deporte (CEPAFE)". Es el mensaje que aparece en el certificado recibido por colegios de la provincia de Alicante y del conjunto de la Comunidad Valenciana hace tan solo unos días. Se trata de un reconocimiento a aquellas instalaciones educativas por incentivar la práctica deportiva en el horario escolar y extraescolar que se renueva cada año.

Lo que ha chocado, e incluso ha indignado, a algunos de los centros que lo han obtenido es que el Consell no haya actualizado la firma del máximo responsable autonómico y que todavía aparezca la de su antecesor, pese a que dejó el cargo el pasado 3 de noviembre tras un año de crisis política, institucional y personal por la gestión de la dana.

El diploma llegó adjuntado el pasado jueves, 9 de abril, a los correos electrónicos oficiales de los colegios, a través de la dirección de la oficina Tactica de la Generalitat Valenciana, una plataforma electrónica diseñada para que los centros educativos gestionen información, servicios y trámites administrativos de manera telemática.

Sin embargo, al día siguiente, los colegios empezaron a recibir avisos de la Oficina Virtual de la Conselleria de Educación (Ovice) de que esos certificados son erróneos. El mensaje, enviado por el Servicio de Promoción del Deporte y de la Actividad Física, les ha informado que se ha detectado "una incidencia" en el envío de los correos electrónicos y al contener datos incorrectos y de que se están llevando a cabo las "actuaciones necesarias" para subsanarlo. También han comunicado a los afectados que se les remitirá un nuevo correo con el diploma "debidamente actualizado y con la información correcta", así como trasladándoles disculpas.

Niños participan en las actividades del Día de l'Esport en un colegio de la Comunidad. / INFORMACIÓN

El reconocimiento

La Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana, establece en el artículo 3 como una línea general de actuación de la Generalitat "implantar y desarrollar programas deportivos en la edad escolar, con especial atención al ejercicio de actividades extraescolares de carácter recreativo o competitivo en los centros docentes como garantía y medio de la formación integral de los jóvenes".

Además, establece en el artículo 34.2 que la Generalitat reconocerá los centros que promuevan la actividad física y el deporte fuera del horario lectivo y que estén integrados en el proyecto educativo del centro como centros educativos promotores de la actividad física y el deporte.

Para ser considerado Centro Educativo Promotor de la Actividad Física y el Deporte (CEPAFE), se tiene que desarrollar en el centro un proyecto de deporte, actividad física y salud, integrado en el Proyecto Educativo de Centro.

Demora en obtener la subvención

La obtención de este certificado implica que los centros educativos puedan recibir una subvención económica para comprar material escolar u organizar actividades deportivas extras. La cuantía ronda los 1.500 euros.

Sin embargo, el gran inconveniente, según los colegios consultados, es la demora que sufren en recibir el dinero de hasta un curso escolar, lo que aboca a que algunos centros reconocidos con estos diplomas acaben quedándose sin la ayuda porque no pueden adelantar el gasto y cuando les llega la transferencia autonómica ya no pueden justificarla.