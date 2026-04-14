La historia de la Santa Faz en Alicante

Cada año, miles de fieles y turistas se unen a la romería de la Santa Faz de Alicante, una de las tradiciones más arraigadas y significativas de la ciudad.

El próximo 16 de abril, siempre el segundo jueves después del Domingo de Resurrección, en la ciudad de Alicante se llevará a cabo una procesión en honor a la Santa Faz, una reliquia que se conserva en el Monasterio de la Santa Faz, situado a unos 5 kilómetros de la ciudad.

Santa Faz 2026: conoce el impactante origen detrás de esta increíble romería que conmueve a Alicante cada año

La romería de la Santa Faz tiene sus raíces en el siglo XV, específicamente en 1489, cuando se dice que ocurrió el Milagro de la Lágrima. Durante una misa en la iglesia de Sant Joan d'Alacant, la reliquia de la Santa Faz, un lienzo con el rostro de Jesucristo que llegó a Alicante gracias a mosén Pedro Mena, comenzó a sangrar por uno de sus ojos.

Santa Faz 2025 en Alicante: Así ha sido la extracción de la reliquia / Alex Domínguez

Este evento milagroso dio inicio a la tradición de la romería. Desde entonces, la devoción por la Santa Faz ha crecido enormemente, y ha dejado su impronta en momentos clave de la historia de Alicante, como epidemias y desastres naturales.

A lo largo de los años, la Santa Faz ha sido considerada un símbolo de protección y ayuda en momentos difíciles para la ciudad. Incluso durante la Guerra Civil, la imagen de la Santa Faz fue salvada de la destrucción gracias a la intervención de personas valientes que arriesgaron sus vidas para protegerla.

Santa Faz 2026: las costumbres y las tradiciones que miles de peregrinos mantienen

La tradicional Romería de la Santa Faz se caracteriza por tener numerosas costumbres que han perdurado a lo largo del tiempo. Una de las más destacadas es la entrega de mistela y rollitos de anís, dulces típicos que se ofrecen a los romeros durante el recorrido, como símbolo de hospitalidad y fraternidad.

Santa Faz 2025: Largas colas para conseguir los tradicionales rollitos de anis y la mistela / Rafa Arjones

Durante esta procesión, es común escuchar el cántico: "¡Faz Divina! ¡Misercordia!". Además, es habitual que los participantes recojan romero del camino, el cual se considera bendecido, llevándolo consigo como símbolo de protección.

Al llegar al monasterio, se celebra una misa en honor a la reliquia, y los fieles tienen la oportunidad de venerarla de cerca.

Después de la misa, las familias y grupos de amigos suelen disfrutar de un almuerzo en el campo, mientras que también se visitan los puestos de artesanía del mercadillo que se encuentra en la zona.

La misa previa a la salida de la Santa Faz en San Nicolás / Alex Domínguez

Qué representa la Santa Faz

No se trata solo de un evento religioso, sino de un evento cultural que muestra la historia, creencias y el sentimiento de los alicantinos por esta tradición.

La Santa Faz congrega a personas de todas las edades, desde familias hasta grupos de amigos, incluyendo a muchos jóvenes, lo que demuestra su capacidad para renovarse y mantenerse vigente en el corazón de los alicantinos.

Representa un valioso vínculo con el pasado, ofreciendo a residentes y visitantes una oportunidad única para experimentar la riqueza de las tradiciones locales y la profundidad de la fe que las sustenta.