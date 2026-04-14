Así es el Monasterio de la Santa Faz en Alicante
La romería de la Santa Faz de Alicante reúne a miles de turistas y alicantinos
Miles de alicantinos y turistas se congregarán este la romería de la Santa Faz de Alicante, una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad. Esta significativa peregrinación reúne todos los años a una gran cantidad de fieles y peregrinos que recorren las calles de Alicante llevando la imagen de la Santa Faz en un recorrido que culmina en el Monasterio de la Santa Faz, a cinco kilómetros de la ciudad.
La sorprendente historia del Monasterio de La Santa Faz
El lugar donde ocurrió el Milagro de la Lágrima fue el sitio donde se construyó el monasterio, de ahí su gran valor e importancia para la ciudad.
Qué es el Milagro de la Santa Faz
La romería de la Santa Faz tiene sus orígenes en el siglo XV, precisamente en el año 1489, momento en el que se relata que ocurrió el conocido Milagro de la Lágrima.
Según la tradición, durante una misa en la iglesia de Sant Joan d'Alacant, la reliquia de la Santa Faz, un lienzo que contiene el rostro de Jesucristo y que llegó a Alicante gracias a mosén Pedro Mena, empezó a verter sangre por uno de sus ojos. Por ello, la romería culmina donde empezó todo, en el monasterio.
Quiénes forman la comunidad del Monasterio de la Santa Faz
Según la historia del monasterio, desde un principio se buscaba establecer una comunidad de monjas, pero existieron numerosos obstáculos.
Finalmente, las autoridades civiles y religiosas decidieron pedir permiso al Obispo de Orihuela para traer monjas del Monasterio de San Cristóbal de Valencia, de la Orden de canonesas de San Agustín, conocidas por su ejemplar vida y santidad.
Así pues, fundaron la comunidad monástica en Alicante el 18 de julio de 1606, y en julio de 2019, comenzaron a custodiar la Santa Faz y se trasladaron al Monasterio de la Santa Faz de Alicante.
Cuáles son los objetivos de la Comunidad Monástica
- Dedican su vida exclusivamente a la Iglesia, viviendo en una comunidad donde se entregan completamente a Dios.
- Buscan imitar la vida de comunión de la Trinidad, que San Agustín describió como un misterio no solo para contemplarlo, sino también para vivirlo.
- La liturgia es el centro de su carisma, siendo profundamente eclesial.
- Ofrecen sus vidas como sacrificio unido al de Cristo por la salvación del mundo, mientras representan el diálogo entre la Iglesia-Esposa y su Esposo-Cristo.
Monasterio de la Santa Faz: un destino de peregrinación y reflexión
El Monasterio de la Santa Faz de Alicante continúa siendo un destino de peregrinación y reflexión para personas. No se trata solo de un evento religioso, sino de un evento cultural que muestra la historia, creencias y el sentimiento de los alicantinos por esta tradición.
La Santa Faz congrega a personas de todas las edades, desde familias hasta grupos de amigos, incluyendo a muchos jóvenes, lo que demuestra su capacidad para renovarse y mantenerse vigente en el corazón de los alicantinos. Al llegar al monasterio, se celebra una misa en honor a la reliquia, y los fieles tienen la oportunidad de venerarla de cerca.
Después de la misa, las familias y grupos de amigos suelen disfrutar de un almuerzo en el campo, mientras que también se visitan los puestos de artesanía del mercadillo que se encuentra en la zona.
Con su rica historia, arquitectura impresionante y tradiciones arraigadas en la fe, el monasterio sigue siendo un lugar sagrado y venerado en la provincia de Alicante.
- Más viajeros que Mallorca o Tenerife Sur: el nuevo récord del aeropuerto consolida a Alicante como destino turístico invernal
- Cuenta atrás para Alicante Park: el Intercity compra los terrenos en Rabasa
- Los colombianos, marroquís y rusos impulsan el récord de empleo en Alicante
- El Parque Central de Alicante, al detalle: un soterramiento 'a medias' con hasta cinco pasos para unir los barrios
- Moros y Cristianos de Alcoy 2026: Una Trilogía Festera histórica por el 750 aniversario de San Jorge
- El sentido único en Arenales del Sol, en Elche, pasa factura: atascos, confusión y menos ventas
- Seiscientos pacientes al año «viven» en los hospitales de la provincia de Alicante porque se niegan a coger el alta
- Nuevo capítulo en la polémica de la Hoguera de la Albufereta: el Síndic investiga al Ayuntamiento