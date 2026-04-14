Así es el Monasterio de la Santa Faz en Alicante

Miles de alicantinos y turistas se congregarán este la romería de la Santa Faz de Alicante, una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad. Esta significativa peregrinación reúne todos los años a una gran cantidad de fieles y peregrinos que recorren las calles de Alicante llevando la imagen de la Santa Faz en un recorrido que culmina en el Monasterio de la Santa Faz, a cinco kilómetros de la ciudad.

La sorprendente historia del Monasterio de La Santa Faz

El lugar donde ocurrió el Milagro de la Lágrima fue el sitio donde se construyó el monasterio, de ahí su gran valor e importancia para la ciudad.

Qué es el Milagro de la Santa Faz

La romería de la Santa Faz tiene sus orígenes en el siglo XV, precisamente en el año 1489, momento en el que se relata que ocurrió el conocido Milagro de la Lágrima.

Según la tradición, durante una misa en la iglesia de Sant Joan d'Alacant, la reliquia de la Santa Faz, un lienzo que contiene el rostro de Jesucristo y que llegó a Alicante gracias a mosén Pedro Mena, empezó a verter sangre por uno de sus ojos. Por ello, la romería culmina donde empezó todo, en el monasterio.

Santa Faz 2025 en Alicante: Una Peregrina a paso muy ligero / Rafa Arjones

Quiénes forman la comunidad del Monasterio de la Santa Faz

Según la historia del monasterio, desde un principio se buscaba establecer una comunidad de monjas, pero existieron numerosos obstáculos.

Finalmente, las autoridades civiles y religiosas decidieron pedir permiso al Obispo de Orihuela para traer monjas del Monasterio de San Cristóbal de Valencia, de la Orden de canonesas de San Agustín, conocidas por su ejemplar vida y santidad.

Así pues, fundaron la comunidad monástica en Alicante el 18 de julio de 1606, y en julio de 2019, comenzaron a custodiar la Santa Faz y se trasladaron al Monasterio de la Santa Faz de Alicante.

Cuáles son los objetivos de la Comunidad Monástica

Dedican su vida exclusivamente a la Iglesia, viviendo en una comunidad donde se entregan completamente a Dios.

Buscan imitar la vida de comunión de la Trinidad, que San Agustín describió como un misterio no solo para contemplarlo, sino también para vivirlo.

La liturgia es el centro de su carisma, siendo profundamente eclesial.

Ofrecen sus vidas como sacrificio unido al de Cristo por la salvación del mundo, mientras representan el diálogo entre la Iglesia-Esposa y su Esposo-Cristo.

La misa previa a la salida de la Santa Faz en San Nicolás / Alex Domínguez

Monasterio de la Santa Faz: un destino de peregrinación y reflexión

El Monasterio de la Santa Faz de Alicante continúa siendo un destino de peregrinación y reflexión para personas. No se trata solo de un evento religioso, sino de un evento cultural que muestra la historia, creencias y el sentimiento de los alicantinos por esta tradición.

La Santa Faz congrega a personas de todas las edades, desde familias hasta grupos de amigos, incluyendo a muchos jóvenes, lo que demuestra su capacidad para renovarse y mantenerse vigente en el corazón de los alicantinos. Al llegar al monasterio, se celebra una misa en honor a la reliquia, y los fieles tienen la oportunidad de venerarla de cerca.

Después de la misa, las familias y grupos de amigos suelen disfrutar de un almuerzo en el campo, mientras que también se visitan los puestos de artesanía del mercadillo que se encuentra en la zona.

Con su rica historia, arquitectura impresionante y tradiciones arraigadas en la fe, el monasterio sigue siendo un lugar sagrado y venerado en la provincia de Alicante.