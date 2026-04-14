La Peregrina escolar convierte el monasterio de Santa Faz en un aula de tradición alicantina

La tradición vuelve a Alicante con miles de escolares que convierten el camino de la Romería en una experiencia educativa. Este martes, el monasterio se llenó con la llegada de estudiantes de distintos centros educativos de la ciudad en el primer día de la Peregrina escolar, una cita que continúa este miércoles y que, en conjunto, prevé reunir a más de 5.000 niños y adolescentes. La imagen de grupos de alumnos ocupando la plaza y entrando de forma escalonada al monasterio ha sido la más repetida en una jornada que combina aprendizaje y convivencia.

Este martes fue el turno de los colegios diocesanos, el CEU Jesús María y centros públicos como el IES El Pla, mientras que el miércoles será el momento de la mayoría de colegios e institutos públicos junto a otros centros concertados de la ciudad. El capellán del monasterio, Miguel Ángel Cremades, describía una jornada que superaba todas las previsiones. "Está siendo una Peregrina escolar masiva, se ha llenado el templo de una forma que no esperábamos, no solo los bancos, también el suelo porque no dábamos abasto", apunta Cremades.

Vienen colegios donde hay diferentes culturas y religiones y todos los alumnos vienen curiosidad de conocer una tradición tan arraigada en la ciudad Miguel Ángel Cremades — Capellán Santa Faz

El capellán subraya el valor simbólico de la experiencia, al considerar que los más pequeños "son el futuro" y que esta vivencia "deja huella en ellos" desde edades tempranas. Además, Cremades destaca que muchos "ya llegan familiarizados con la tradición", ya que la viven previamente en sus hogares, lo que refuerza la emoción del encuentro con la Santa Faz. "Vienen colegios donde hay diferentes culturas y religiones y todos los alumnos vienen curiosidad de conocer una tradición tan arraigada en la ciudad", apunta Cremades.

No solo se hace por la religión, también por deporte, por ocio, por estar con el resto de la gente. Es una tradición alicantina que fomentamos en el instituto Javier Rodríguez — Profesor

Educación, convivencia y tradición en el camino

Para muchos centros, la Peregrina escolar no es solo una actividad religiosa, sino también una jornada pedagógica y de convivencia. Es el caso del IES El Pla, cuyos alumnos han llegado en bicicleta junto a su profesor de Educación Física, Javier Rodríguez, en una salida que ya forma parte de la programación anual del centro. "Solemos salir con la bici muchas veces y una de las extraescolares que tenemos es venir a la Santa Faz. No solo se hace por la religión, también por deporte, por ocio, por estar con el resto de la gente. Es una tradición alicantina que fomentamos en el instituto", explica Rodríguez.

Para ellos es un día divertido porque venimos desde el cole caminando hasta Santa Faz y esta jornada permite a los alumnos hacer piña Miriam Martínez — Profesora

Una visión compartida también por Míriam Martínez, profesora del CEU Jesús María, quien prepara la visita en el aula antes de la salida. "Para ellos es un día divertido porque venimos desde el cole caminando hasta Santa Faz y esta jornada permite a los alumos hacer piña y conocer nuestras tradiciones de una forma diferente", asegura Martínez.

Viviendo de cerca la romería de la Santa Faz es la mejor forma de aprender sobre ella y sobre nuestras tradiciones Eliseo Giner — Profesor

Un encuentro que deja huella

En otros centros como el Colegio Nuestra Señora de los Ángeles, la participación se repite año tras año como una cita consolidada en el calendario escolar. Uno de sus profesores, Eliseo Giner, destaca que la experiencia es una forma de enseñar historia y cultura de manera directa. "Viviendo de cerca la romería de la Santa Faz es la mejor forma de aprender sobre ella y sobre nuestras tradiciones", apunta Giner.

También desde el Colegio Diocesano San José de Carolinas se insiste en el carácter identitario de la Peregrina. "Venimos todos los años, es una cita que tenemos fija en el colegio, como todos los alicantinos la tienen en su calendario, no se puede faltar", asegura el profesor Antonio Portell. Antes de la visita, los alumnos trabajan en clase la historia de la Santa Faz, lo que permite que la llegada al monasterio tenga un sentido más completo.

Venimos todos los años, es una cita que tenemos fija en el colegio, como todos los alicantinos la tienen en su calendario, no se puede faltar Antonio Portell — Profesor

La jornada ha contado además con la presencia del Obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, que ha acompañado parte de la actividad en un ambiente marcado por la mezcla de devoción, aprendizaje y convivencia. En el entorno del monasterio de la Santa Faz, la multitud de escolares ha transformado el espacio en un escenario vivo donde la tradición se transmite de generación en generación.

La Peregrina escolar continúa este miércoles con la previsión de completar la participación de la mayoría de centros públicos y concertados de la ciudad, consolidando una cita que, año tras año, reafirma el vínculo entre educación, cultura y tradición en Alicante.