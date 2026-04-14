El PSPV pedirá en las Cortes que se cite a los técnicos que han "plantado" a la comisión de Les Naus en Alicante

El PSPV quiere forzar a los técnicos del Ayuntamiento de Alicante a responder sobre el escándalo de las viviendas protegidas. Tras el "plantón" técnico generalizado que se ha producido en la comisión municipal sobre Les Naus, los socialistas han anunciado que pedirán a las Cortes que cite a los mismos funcionarios en el organismo autonómico, ante el que sí es obligatorio presentarse.

José Díaz, portavoz del PSPV en la citada comisión de las Cortes, ha calificado de "inaceptable" lo ocurrido en la sesión de este martes en el Ayuntamiento y ha advertido de que "nadie puede eludir dar explicaciones sobre un escándalo de esta gravedad". El diputado socialista ha señalado que la imagen de las "sillas vacías" en el organismo municipal evidencia "la falta de transparencia del gobierno del PP y su voluntad de entorpecer la investigación". En este sentido, ha recalcado que "el Partido Popular podrá intentar vaciar la comisión en el Ayuntamiento, pero no podrá impedir que estas personas comparezcan en las Cortes, donde sí tendrán la obligación de responder".

"Las explicaciones tendrán que llegar"

En la misma línea, Díaz ha insistido en que resulta "especialmente relevante" la comparecencia de perfiles técnicos clave, como la jefa del servicio de Patrimonio o el arquitecto municipal implicado en el proceso, para "aclarar cuestiones" como los cambios en los informes desvelados por INFORMACIÓN que, según ha denunciado, "han ido rebajando las responsabilidades del Ayuntamiento de Alicante". El portavoz del PSPV en la comisión ha recordado que el caso de Les Naus hace referencia a la adjudicación de viviendas de protección pública en Alicante bajo sospecha de irregularidades, "al haberse detectado posibles vínculos entre algunos adjudicatarios y personas próximas al entorno del alcalde Luis Barcala y su gobierno municipal".

Además, los socialistas recuerdan que informes técnicos internos "alertaron de posibles conflictos de interés durante la tramitación del expediente", lo que ha motivado investigaciones tanto en el ámbito administrativo como judicial. "Ya lo dijimos y lo reiteramos hoy: no vamos a consentir las tretas de siempre para tapar escándalos", ha subrayado el diputado socialista, quien ha asegurado que la comisión en las Cortes "no quedará vacía" y permitirá “llegar hasta el fondo de lo ocurrido" con las polémicas adjudicaciones. "Las explicaciones tendrán que llegar y las responsabilidades también", ha concluido.