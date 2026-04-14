"Sabores con origen de la provincia de Alicante": La gran cita gastronómica que llega el 20 de abril a Casa Mediterráneo

La gastronomía alicantina y el producto de proximidad tendrán una gran cita el próximo 20 de abril con la celebración de las jornadas “Sabores con origen de la Provincia de Alicante”, un encuentro que convertirá la Casa Mediterráneo en escaparate del talento culinario, la innovación hostelera y la riqueza de los productos locales.

El evento, planteado en formato feria, está especialmente dirigido a profesionales de la hostelería de toda la provincia de Alicante, con la intención de generar sinergias, descubrir nuevas propuestas y poner en valor la calidad del producto alicantino. Aun así, la jornada también estará abierta al público general, lo que amplía su alcance y la convierte en una oportunidad para acercar la cocina local a cualquier amante de la gastronomía.

La programación se desarrollará a lo largo de todo el día, desde las 10:00 hasta las 20:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. En el caso de las catas y ponencias, será necesaria inscripción previa a través de la web de Alicante Hostelería.

Cartel de la jornada "Sabores con origen de la Provincia de Alicante". / INFORMACIÓN

Showcookings, degustaciones y producto local

Uno de los grandes atractivos de la jornada serán los showcookings en directo a cargo de restaurantes asociados, que mostrarán su creatividad culinaria trabajando con ingredientes de proximidad. Estas demostraciones terminarán con degustaciones, de manera que los asistentes no solo podrán ver cómo se elaboran las propuestas, sino también probar en primera persona los sabores que definen la identidad gastronómica de la provincia.

La cita busca reforzar ese vínculo entre tradición y vanguardia culinaria que cada vez cobra más fuerza en el sector, apoyándose en el producto local como eje central y en la restauración como motor de proyección para el territorio.

Proveedores, innovación y soluciones para la hostelería

Además del apartado gastronómico, el recinto contará con stands de proveedores para el sector hostelero, donde se presentarán productos, servicios e ideas orientadas a mejorar la actividad de negocios y profesionales del sector.

Entre las firmas participantes figuran Roldan Netya, Unifarmes Santa Barbara, Exposervi, Gelato al Plato, Economato Iberico, Carga tu móvil, DM Energy, Roque Artesanos y Restaurante Pillame Confesa, entre otros. Su presencia permitirá a empresarios, gerentes, chefs y personal de sala conocer de cerca soluciones innovadoras y nuevas oportunidades de colaboración.

La invitación está abierta tanto a empresarios, gerentes, chefs y camareros como a cualquier persona interesada en descubrir el potencial del producto local. / Héctor Fuentes

Catas especializadas y ponencias

La jornada se completará con un programa de catas especializadas de la mano de Makro, Luga Sabores y Aceitunas la Explanada, así como con ponencias profesionales a cargo de Prodasva, Alilap, Innaforen-Hostelgal, Banco Sabadell, Gastrouni, Mapfre y Glop.

Estos encuentros estarán centrados en asuntos clave para el presente y el futuro de la hostelería, como las tendencias gastronómicas, la sostenibilidad, el valor del kilómetro cero y las oportunidades de crecimiento para empresas y profesionales del sector. El objetivo es que “Sabores con origen de la Provincia de Alicante” no sea solo una feria expositiva, sino también un foro útil para compartir conocimiento y abrir nuevas vías de negocio.

Música en directo y zona exterior

Como novedad, la zona exterior ajardinada se transformará en un espacio de encuentro más relajado, pensado para favorecer la conversación y el disfrute de la jornada en un ambiente dinámico. Allí habrá música en directo con DJ PSK RAMOS, una propuesta que aportará un componente festivo a la cita durante todo el día.

En este espacio también estarán presentes los stands de bebidas de Coca-Cola, Estrella Galicia y Anís Tenis, que ofrecerán sus productos a los asistentes y contribuirán a completar la experiencia gastronómica del evento.

Un encuentro que quiere consolidarse como referente en Alicante

Desde la organización destacan que estas jornadas nacen con la voluntad de consolidarse como un referente provincial, impulsando la visibilidad de los productores locales y reforzando el papel de la gastronomía como seña de identidad de Alicante.

La invitación está abierta tanto a empresarios, gerentes, chefs y camareros como a cualquier persona interesada en descubrir el potencial del producto local en una cita que aspira a convertirse en punto de encuentro clave para el sector hostelero y en una celebración de la cultura gastronómica alicantina.

La entrada será libre hasta completar aforo. Para participar en las catas y ponencias, la inscripción debe realizarse en la página web de Alicante Hostelería.