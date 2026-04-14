Sanidad formará este año a 600 profesionales más de Atención Primaria

La Conselleria de Sanidad se ha marcado como objetivo formar a lo largo de este año 2026 a unos 600 profesionales más de Atención Primaria para reforzar los centros de salud de la Comunidad Valenciana, de ellos unos 200 para la provincia de Alicante. A ellos se sumarán los residentes de Medicina de Familia y Comunitaria, es decir, los graduados que elegirán esta especialidad para formarse tras superar el examen MIR, que son 249 entre las tres provincias (Alicante 81, Valencia 132 y Castellón 36).

De este modo se pretende reforzar el primer nivel asistencial, que celebra este martes su día nacional. En lo que respecta a la formación, Sanidad ha impartido un total de 26.901 horas a más de 228.000 profesionales a través de la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud (EVES) en 2025, lo que supone un incremento de más del 5 % respecto al año anterior. En total, han sido 953 las actividades formativas realizadas, que están integradas en el Plan de Formación Continuada (747 actividades) y en el Plan EVES (206 actividades).

La modalidad online representa el 55 % de estas actividades formativas del personal sanitario, lo que permite la personalización del aprendizaje, mayor accesibilidad y flexibilidad para los alumnos y el acceso inmediato a recursos complementarios.

Respecto al alumnado, durante 2025 se admitió a un total de 228.364 profesionales, de los cuales el 78 % (179.098 alumnos) superaron dichos cursos. Un 66% se admitió en la modalidad autoformativa, el 28% online, el 2,4 % en semipresencial, el 1,8% en presencial y el 1,3 % en telepresencial.

Contenidos

Respecto a los contenidos de estas actividades formativas, una de las áreas destacadas es la de Ecografía para Atención Primaria, de la que la EVES realizó el pasado año 8 actividades, con un total de 172 horas lectivas que fueron superadas por el 76 % del total de admitidos. Esto se enmarca en un plan específico que se ha elaborado con el objetivo de que los profesionales de todos los centros de atención primaria tuvieran formación en ecografía básica. Además, también va dirigido a los residentes de último año de Medicina de Familia y Comunitaria. De esta manera, cuando finalizan su periodo formativo ya han adquirido las habilidades necesarias para poder utilizar los ecógrafos e identificar determinadas patologías, explican desde Sanidad.

Cabe recordar que la Conselleria de Sanidad ha invertido 11,7 millones de euros para dotar a centros de Atención Primaria de todos los departamentos de salud de 679 ecógrafos. Por otro lado, ya están implantadas las nuevas salas de simulación dotadas con ecógrafos virtuales y pacientes simulados, diseñadas para potenciar la formación de los profesionales. El objetivo es formar a lo largo de este año 2026 a unos 600 profesionales más de Atención Primaria y a los residentes de Medicina de Familia y Comunitaria.

Escuela Valenciana de Estudios de la Salud / INFORMACIÓN

Itinerarios de Enfermería

Dentro de su estrategia educativa, los itinerarios formativos de enfermería constituyen rutas estructuradas de aprendizaje compuestas por varias actividades formativas diseñadas para proporcionar a los profesionales las competencias necesarias para desempeñar determinadas funciones asistenciales en servicios de alta complejidad. En este sentido, se han formado 11.612 profesionales en las áreas de enfermos críticos, actividad quirúrgica, urgencias y emergencias, técnicas de hemodinámica e intervencionismos y enfermos tratados con diálisis.

Estos itinerarios tienen como objetivos principales: facilitar la integración profesional en nuevos puestos o servicios, favorecer la adaptación a entornos clínicos específicos y mejorar la seguridad del paciente y la calidad asistencial.

Horas lectivas

Además, durante el año 2025 se han ampliado el número y la temática de los diplomas con un nivel de calidad muy alto. La duración de cada uno de los diplomas oscila entre una duración de 150 y 400 horas lectivas de formación.

Para adaptar el sistema de salud a las necesidades asistenciales de los servicios de urgencias y emergencias, se han realizado tres ediciones del Diploma de Transporte Sanitario Medicalizado, permitiendo formar a más profesionales. Así mismo, se ha dado un impulso cuantitativo y cualitativo en la impartición de esta modalidad formativa, ampliando la oferta de plazas en el diploma de Salud Pública y Curso Superior en Salud Pública Avanzada, Innovación y Tecnología Sanitarias, y poniendo en marcha nuevos diplomas como el de Investigación en Ciencias de la Salud, el de Bioética y Humanización, el de Documentación Clínica y el de Salud Comunitaria.