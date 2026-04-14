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Alicante celebra "Santa Faz 0,0": todo sobre la fiesta saludable con deportes, juegos y premios

Coincidiendo con la celebración de la Peregrina, el Ayuntamiento ha organizado el jueves una jornada con simuladores de realidad virtual, zona arcade y talleres

La sexta edición de la Santa Faz 0,0 reúne una gran número de jóvenes

La sexta edición de la Santa Faz 0,0 reúne una gran número de jóvenes

La sexta edición de la Santa Faz 0,0 reúne una gran número de jóvenes / Pilar Cortés

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Llega el 16 de abril y, con la celebración de la Peregrina, la séptima edición de la Santa Faz 0,0. Una fiesta que lleva ya siete años ofreciendo a los jóvenes actividades de ocio saludable en el entorno de la Romería de Santa Faz de la mano del Ayuntamiento de Alicante. La concejala de Bienestar Social, Begoña León, ha invitado a los alicantinos a “participar de esta fiesta saludable que ofrece multitud de opciones de ocio y deporte y que demostrará, un año más, que la juventud sabe divertirse sin alcohol en una fecha tan señalada”.

Dónde se celebrará Santa Faz 0,0

La fiesta se desarrollará en Playa de San Juan, concretamente en la avenida de Niza, 16, desde las 10.00 hasta las 17.00 horas a lo largo del 16 de abril, día de la Romería de Santa Faz.

Begoña León presenta el cartel de Santa Faz 0,0 2026

Begoña León presenta el cartel de Santa Faz 0,0 2026 / INFORMACIÓN

Actividades

Este año la fiesta contará con una variada oferta lúdica que incluye "deportes, talleres, phototocall 360º, realidad virtual, arcade, música, sorteos y regalos", según señalan desde el Consistorio. Además, el Ayuntamiento ha habilitado un Punto Violeta a tener en cuenta en caso de sufrir o ser testigo de algún caso de agresión durante el evento.

En la zona de juegos se habilitarán dos simuladores de realidad virtual de cuatro y dos plazas, una zona de arcade con tres máquinas recreativas, deportes en la playa y talleres infantiles con monitores para los más pequeños de la familia.

Fotos de la Santa Faz 0,0 de Alicante

Fotos de la Santa Faz 0,0 de Alicante / -

Premios por no beber

Durante la jornada saludable, la Policía Local de Alicante realizará pruebas de alcoholemia con los etilómetros entre los jóvenes, que recibirán un ticket si dan 0,0, con el que optarán a los diferentes sorteos.

Noticias relacionadas y más

Desde el Ayuntamiento señalan que "un año más, gracias a colaboraciones con Mercalicante, Coca Cola, Carrefour, Eón Horneo, Lucentum, Balonmano Agustinos, Hércules, Intercity y Aguas de Alicante se sortearán varios objetos y se repartirá bebida y fruta. Además, a lo largo de la jornada se regalarán 1.000 pulseras de tela Santa Faz 0,0, 300 camisetas, 500 gorras y 250 balones".

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