Santa Faz se queda sin sitio: las restricciones anticipadas de aparcamiento desesperan a los vecinos

La cuenta atrás para la Romería de Santa Faz ha comenzado antes de lo habitual en algunas calles del barrio, pero no en forma de celebración, sino de restricciones. Desde este lunes, los vecinos conviven con la retirada de vehículos y la imposibilidad de estacionar en su propio barrio en plena semana laboral, una situación que ha generado indignación y desconcierto entre los residentes.

Desde primera hora de este martes, varias grúas irrumpían en calles como Antonio Ramos Alberola o Vicente Rocamora Onteniente para despejar la zona con dos días de antelación al evento. La escena, poco habitual, ha dejado sin margen de reacción a muchos residentes. "Siete grúas a primera hora del martes… esto no nos había pasado jamás en la vida", relata Miguel Ángel Pastor, presidente de la comunidad de propietarios Los Arrayanes, una de las más afectadas.

Una grua municipal aparcada en una de las calles afectadas por los cierres previos a la Romeria. / Alex Domínguez

Esta comunidad de propietarios ha presentado una reclamación formal ante el Ayuntamiento de Alicante al considerar que la prohibición de estacionamiento durante los días 14, 15 y 16 de abril es "perjudicial y desproporcionada". Especialmente, subrayan, porque los dos primeros días son laborables y hay colegio, lo que altera gravemente la rutina diaria. "Entendemos que el día de Santa Faz no se pueda aparcar, pero por dos días antes… ¿Por qué?", se pregunta Pastor, quien insiste en que deberían habilitarse espacios alternativos para autobuses o visitantes sin expulsar a los vecinos.

Si por lo menos nos lo dicen un par de días antes, la gente se puede planificar, pero aquí no se ha avisado, ponen un cartel y ya está Miguel Ángel Pastor — Presidente de la comunidad de propietarios Los Arrayanes

Vecinos sin margen de maniobra

La falta de previsión es uno de los aspectos que más críticas concentra y, según denuncian desde esta comunidad de propietarios, la señalización se colocó sin apenas aviso, lo que ha impedido a los residentes organizarse. "Si por lo menos nos lo dicen un par de días antes, la gente se puede planificar, pero aquí no se ha avisado, ponen un cartel y ya está", lamenta Pastor.

Las consecuencias son visibles en el día a día, hay quienes no se atreven a mover el coche por miedo a no encontrar después aparcamiento, mientras que otros han tenido que recurrir a soluciones improvisadas. "Mi exmujer vive aquí y tiene que dejar el coche en mi plaza de garaje porque si no, no puede aparcar y necesita el coche para llevar a nuestros hijos al colegio. Hay gente que no tiene plaza, ¿qué hace, se va a San Juan pueblo?", señala el presidente de la comunidad de propietarios.

Además, Pastor explica que, algunos agentes de Policía Local les han indicado que se les podría permitir estacionar en estas calles, pero solo durante unas horas por la tarde, entre las cinco y las ocho, una solución que califica de insuficiente. "Dicen que igual nos dejan aparcar de cinco a ocho, pero eso no soluciona nada. Algunos tenemos suerte de tener garaje, pero ¿qué hacen los demás?", apunta.

Hay una solución de la que se habla a veces, que es el aparcamiento disuasorio, pero no se ha hecho nada similar Gregorio Martínez — Presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Faz

Sin alternativas claras

Desde la Asociación de Vecinos de Santa Faz, su presidente, Gregorio Martínez, considera que estas medidas previas relacionadas con limitar el estacionamiento "recortan el espacio de los vecinos" sin ofrecer alternativas reales. "Hay una solución de la que se habla a veces, que es el aparcamiento disuasorio, pero no se ha hecho nada similar", señala el representante vecinal.

Martínez advierte además de un efecto añadido a esta situación que es la inmovilidad forzada de muchos vehículos y de muchos vecinos durante esta semana. "Estos días es complicado porque si aparcas en casa, luego no lo puedes sacar", explica, al tiempo que critica que el transporte público tampoco compensa la situación: "Las paradas se retroceden y es más complicado que un día normal moverse".

Una grua municipal aparcada en una de las calles afectadas por los cierres previos a la Romeria. / Alex Domínguez

A ello se suman problemas prácticos en servicios cotidianos como los puntos de carga y descarga, la asistencia domiciliaria o incluso el acceso de los propios residentes se ven condicionados por las restricciones. Algunos vecinos, según denuncian, han tenido dificultades incluso acreditando su domicilio. "Hay gente a la que ni con el DNI le han dejado pasar", asegura Pastor.

Más allá del aparcamiento

Aunque el foco principal está en la movilidad, las quejas van más allá. Los residentes denuncian una sensación de abandono durante el resto del año que contrasta con el despliegue previo a la romería. "Aquí no limpian ni arreglan nada y cuando llega Santa Faz lo dejan todo perfecto", critica Miguel Ángel Pastor.

En materia de limpieza, Gregorio Martínez también apunta deficiencias. "Los contenedores desaparecen de sus sitios habituales y hacemos una especie de gymkana para encontrarlos", explica Martínez, ilustrando las dificultades cotidianas que se agravan en estos días. Mientras la Romería se prepara para recibir a miles de peregrinos, en Santa Faz crece el malestar de quienes viven allí todo el año. No cuestionan la tradición, pero sí reclaman una organización más equilibrada.