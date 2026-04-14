Satse reclama a Sanidad que la implantación de las 35 horas vaya acompañada de aumento de plantilla

El Sindicato de Enfermería Satse ha reclamado a la Conselleria de Sanidad que la implantación de las 35 horas vaya aparejada de un aumento de plantillas, tras las declaraciones del conseller, Marciano Gómez, de que está buscando fórmulas para su implantación para el conjunto del personal sanitario, así como para el personal administrativo y técnico de la Sanidad pública valenciana.

La implantación de la jornada de 35 horas para el personal sanitario se firmó en un acuerdo con la anterior administración y fue aceptada, inicialmente, por la actual, "hasta que Gómez se desdijo, como viene siendo habitual, posponiendo la aplicación de la medida, presumiblemente hasta el año 2027, con la intención de utilizarla como campaña electoral", apuntan desde Satse.

Presión asistencial

El sindicato considera que la implantación de las 35 horas debe ir acompañada, necesariamente, de un aumento de las plantillas de enfermeras y técnicas de cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) en las salas de hospitalización. Mientras que en Atención Primaria y en el personal médico hospitalario el cambio podría limitarse a transformar los sábados —actualmente considerados jornada ordinaria— en jornada de guardia, lo que implicaría un incremento retributivo por mayor número de guardias junto con los descansos correspondientes, la situación es muy distinta en otros ámbitos asistenciales, apuntan.

"En las salas de hospitalización, urgencias, UCI y otros servicios, si no se produce un aumento de personal de enfermería y TCAEs, la reducción de la jornada supondrá inevitablemente un incremento del número de pacientes asignados por turno. Esto conllevará un aumento de la presión asistencial, una mayor carga de trabajo en menos tiempo y una disminución de la seguridad sanitaria de los pacientes".

Agencia Atlas / Archivo

Protesta

Satse avisa que denunciarán esta situación donde proceda "y adoptaremos las medidas que consideremos oportunas para garantizar que la implantación de las 35 horas se lleve a cabo de forma equitativa para todo el personal. En unos sectores, mediante la retribución de más guardias, y en otros, mediante el aumento de plantillas".

De no realizarse así, las enfermeras y TCAES hospitalarias se verán gravemente afectadas, tal y como viene ocurriendo desde la llegada de esta administración, que no ha incrementado el personal ni ha resuelto la deuda horaria existente.

Igualmente, advierten que este nuevo impulso debe ir acompañado de garantías reales que solo se pueden conseguir negociando en Mesa Sectorial de Sanidad los términos y plazos de esta, y "garantías de que se implantará con un incremento aparejado de las plantillas", que permita mantener la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes.

Bajas

De hecho, el propio conseller de Sanidad ha reconocido que la implantación efectiva de las 35 horas requeriría la incorporación de profesionales para compensar la reducción horaria anual. También sería necesaria, a juicio del Sindicato de Enfermería, la sustitución de las bajas, vacaciones y permisos, "poniendo fin a la práctica de la Administración sanitaria de que los trabajadores asuman el trabajo de los que no están".

La organización sindical espera que se produzca este giro negociador real por parte de la Conselleria de Sanidad para que la implantación de las 35 horas se lleve a término correctamente y que "en la implantación de una materia tan importante para el futuro laboral de miles de trabajadores, la Conselleria no vuelvan a optar por renunciar a la negociación con las organizaciones sindicales, una práctica que, lamentablemente, se está convirtiendo en habitual".