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Pendientes de Santa Faz: este es el tiempo que marca la Aemet en Alicante

Este martes las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 7 grados en zonas del interior, como Elda y Alcoy. En cuanto a las máximas, los valores más altos destacarán en Elche y Orihuela, con hasta 24 grados.

La Santa Faz se prepara para la Peregrina

La Santa Faz se prepara para la Peregrina

La Santa Faz se prepara para la Peregrina / Rafa Arjones

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

La provincia mira al cielo esperando tardes (y sobre todo, un fin de semana) sin nubes ni lluvias, mientras que en Alicante solo esperan que la jornada meteorológica del domingo no se repita el jueves durante Santa Faz. Por ahora, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) marca una continuidad en la previsión durante hoy y mañana, con un tiempo estable y mayoritariamente soleado, con cielos despejados y sin riesgo de precipitaciones. Eso sí, a partir del jueves a mediodía se esperan algunas nubes de las cuales habrá que esperar evolución los próximos días.

Este martes las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 7 grados en zonas del interior, como Elda y Alcoy. En cuanto a las máximas, los valores más altos destacarán en Elche y Orihuela, con hasta 24 grados. En conjunto, se espera un día luminoso, con mañanas frescas y tardes templadas en toda la provincia.

Alicante

Ambiente estable y soleado en la ciudad, con cielos despejados durante toda la jornada y sin riesgo de lluvia. El viento suave de componente sureste acompañará el día sin generar molestias, favoreciendo una sensación térmica agradable. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 22 grados, con una mañana fresca y una tarde templada ideal para actividades al aire libre.

Elche

El municipio disfrutará de un día plenamente despejado y luminoso, sin precipitaciones y con un ambiente seco. El viento moderado del sureste podrá dejar algunas rachas más intensas en las horas centrales, aunque sin incidencias destacables. Los termómetros marcarán entre 10 y 24 grados, con una tarde cálida y agradable.

Benidorm

Jornada marcada por la estabilidad y el sol, con cielos despejados desde primera hora y sin cambios significativos. El viento moderado, variable a lo largo del día, aportará algo de frescor en el litoral, especialmente en zonas expuestas. Las temperaturas se situarán entre 11 y 19 grados, con ambiente suave y muy agradable.

Elda

El día comenzará con cielos despejados y evolucionará hacia intervalos nubosos, aunque sin precipitaciones previstas. El viento del norte, moderado durante buena parte de la jornada, refrescará el ambiente a primera hora. Las temperaturas se moverán entre 7 y 22 grados, con una notable amplitud térmica y tarde templada.

Torrevieja

Tiempo plenamente estable y soleado en el litoral sur, con ausencia de lluvias y cielos despejados durante todo el día. El viento moderado, que cambiará de dirección a lo largo de la jornada, será perceptible en el paseo marítimo. Los valores térmicos oscilarán entre 11 y 21 grados, con sensación muy agradable.

Orihuela

Predominarán los cielos despejados y el ambiente estable, sin precipitaciones y con viento flojo que apenas alterará la sensación térmica. La jornada será cálida en las horas centrales, ideal para planes al aire libre. Las temperaturas alcanzarán entre 9 y 24 grados, con mediodía especialmente templado.

Alcoy

En el interior se espera un día de estabilidad con intervalos nubosos, tras un amanecer fresco. El viento moderado, con cambios de dirección a lo largo del día, no tendrá impacto relevante en la actividad cotidiana. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 20 grados, con tarde suave y agradable.

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Dénia

La jornada comenzará con cielos despejados y tenderá a nubosidad en aumento por la tarde, aunque sin precipitaciones. El viento moderado de componente sur será el elemento más destacado, especialmente en el litoral. Las temperaturas se situarán entre 11 y 21 grados, con ambiente templado y estable.

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